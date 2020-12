Stáhněte si zdarma skvělé RPG Seven v češtině. Ale pozor, času je málo

V naší recenzi jsme sice Seven: The Days Long Gone zrovna nevychválili, to však bylo z velké části dáno tragickým technickým stavem hry v době vydání. Jenže od té doby již uplynuly tři roky (na den přesně) a mnohé se změnilo.



Hra je povedenou kombinací Thiefa, Commandos a Diabla, tento originální mix funguje až překvapivě skvěle. Čeká vás spousta náročných taktických soubojů, opatrné plížení ve stínech i košaté rozhovory. Připravte se na to, že budete hodně umírat, kvůli otevřené povaze herního světa se však nikdy nedostanete do pozice, že byste nevěděli co dál.

Díky komiksové stylizaci se na Seven kouká stále skvěle, nároky na hardware zůstávají minimální. Jen marně bych hledal důvod, proč si hru za pár kliků nepřidal do knihovny.

Jediné, co proto musíte udělat, je přihlásit se na tomto odkazu k odběru novinek (newsleter) z portálu Humble Bundle, na e-mail vám přijde odkaz, kterým si hru přivlastníte v obchodě GOG. Jen pozor, udělejte to co nejdříve, akce končí již ve středu 9. prosince.