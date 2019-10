Svět Fortnite vtáhla černá díra. Epic ukázal, jak se má dělat marketing

Minulý rok koloval na internetu fiktivní článek, že Elon Musk koupil Fortnite a smazal ho, aby tak zachránil děti od věčného panictví. A možná že právě tímto vtípkem se společnost Epic inspirovala při vymýšlení nejnovější události, která je jedním z nejlepším marketingových kousků, jaké jsme kdy v herním průmyslu mohli vidět.



Přestože je Fortnite klasickým zátupcem multiplayerového módu battle royale, nabízí i cosi jako příběh, který dlouhodobě ovlivňuje podobu herního světa. V neděli pak konečně došlo k vyvrcholení událostí mnoha předchozích měsíců a všichni, kteří byli v tu chvíli připojeni, mohli sledovat působivý pád meteoritu. Jenže zatímco minule tato událost znamenala transformaci herní mapy a hned se jelo dál, tentokrát se vytvořila černá díra, která do sebe vše nasála a… to je vše.

Aktuálně je to už dvanáct hodin, co hráči Fortnite místo hraní mohou jen sledovat nic neříkající animaci černé díry a spekulovat, co že se to vlastně děje. Žádné nápovědy se z oficiálních míst nedostanou: z twitterového účtu @FortniteGame ráz na ráz zmizely všechny dosavadní příspěvky, na Facebooku hry se pak dokonce objevil nápis „This is The End.“ Jedinou indicií tak mohou být čísla, která se v dlouhých intervalech náhodně objevují ve streamu na Twitchi, ale jestli mají nějaký hlubší význam, se ještě nikomu nepodařilo rozlousknout. Přestože hra nefunguje, lidé to stále zkoušejí, díky čemuž dokonce na chvíli přestal fungovat i obchod Epic Store.

Tuto černou díru aktuálně sleduje v přímém přenosu 40 000 lidí.

Ne, samozřejmě se nemusíte obávat (nebo naopak zlomyslně radovat), že jedna z nejpopulárnějších her všech dob nadobro skončila. Že by si Epic dobrovolně podřízl svoji zlatou krávu, je vyloženě absurdní, obzvláště, když už byla dlouho dopředu zaregistrována obchodní značka Fortnite: Chapter 2. Výpadek v příjmech firmy sice musí být obrovský, jenže jak už víme z každotýdenního rozdávání her a podplácení vývojářů kvůli Epic Store exkluzivitám, má tento gigant peněz dost a nebojí se je používat.

Když se pak podíváme na dopad této akce na sociálních sítích, je evidentní, že se Epicu tento risk vyplatil. Když nic jiného, tak se alespoň někteří závislí hráči pořádně vyspí. A jestli bude celá akce trvat opravdu celých 48 hodin, jak se spekuluje, tak se možná i konečně zase dostanou ven.