Z Číny přichází nový herní hit. Genshin Impact poráží i Fortnite

Genshin Impact budil spoustu emocí už před vydáním, bylo mu totiž vyčítáno, že až příliš připomíná hru The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jeden fanoušek zašel tak daleko, že svoji konzoli PlayStation 4 exemplárně rozmlátil o zem, aby dal autorům najevo, že se mu nelíbí směr, kterým se vývoj ubírá (psali jsme tady).

Autoři ze studia miHoYo však měli od začátku jasnou vizi a na konceptu hry nic nezměnili. Stále jde o akční RPG v otevřeném světě, na rozdíl od „Zeldy“ se silně opírá o multiplayer.

A teď se ukazuje, že měli pravdu. Ještě před vydáním nasbíral Genshin Impact celosvětově na 10 milionů předregistrací, což je pro čínskou hru dosavadní rekord. A nemusí být jediný.

Naštvaní čínští hráči protestovali proti hře Genshin Impact, dopad jejich jednání byl nulový.

Hra vyšla v pondělí 28. září a během pár dnů se stala obrovským hitem. Počet aktivních uživatelů není v tuto chvíli známý, ale o popularitě dostatečně svědčí sledovanost na Twitchi, která je již několik dní v řadě větší než u Fortnite.

Fanoušci i kritici jsou nadšení, autorům se navíc podařilo vyhnout klasickým porodním bolestem, a tak novým hráčům nestojí v cestě žádná překážka. Genshin Impact si můžete stáhnout zdarma na PC, PS4 a Nintendo Switch, k dispozici jsou i mobilní verze pro Android i iOS.