Čínské kopie her už vadí i samotným Číňanům

Je dobře známé, že v nejlidnatější zemi světa si s dodržováním licencí a respektováním autorských práv nikdo moc hlavu neláme. V Číně se kopíruje vše, od módních značek, přes automobily až po celá města. A ani počítačové hry samozřejmě nejsou výjimkou. Letos v dubnu například obletěly svět záběry z čínské mobilní hry, která do nejmenších detailů kopírovala playstatioňácký hit Days Gone.

A rozhodně nešlo o výjimku, svoji kopii má v Číně prakticky každý západní hit, na jaký si dokážete vzpomenout. Bojovat proti tomuto fenoménu je nesmírně složité a řada společností se to prostě naučila brát jako součást tamního trhu.



Přesto se v Číně najde dost lidí, kterým tento přístup vadí a neberou jej jako normu. Naopak, svoji lásku k originálu dávají velice okatě najevo.

Když byly na výstavě ChinaJoy prezentovány první záběry ze hry Genshin Impact pro konzoli Playstation, části publika se nelíbilo, že až příliš připomíná kultovní The Legend of Zelda: Breath of the Wild od Nintenda.

Paradoxní je, že Genshin Impact rozhodně nevypadá jen jako hloupá vykrádačka. Je daleko více zaměřena na boj a vzniká oficiálně pod záštitou japonské Sony, která na svou platformu jen tak něco nepustí.



Jenže autoři hry ze společnosti MiHoYo Technology jsou vnímáni jako jedno z nejtalentovanějších čínských herních studií. Lidé od něj tedy chtějí mnohem víc než jen pouhou další variaci na známé téma.

Internetovou sociální síť Weibo proto rychle zaplavily fotky lidí, kteří před stánkem tvůrců mávají konzolí Nintendo Switch anebo rovnou zdviženým prostředníčkem. Celá situace vygradovala tím, že jeden obzvláště rozlícený návštěvník dokonce rozmlátil PS4, kde má hra exkluzivně vyjít, o zem.

When Mihoyo unveiled Genshin Impact for PS4, many noted the game was inspired by BOTW.



Some fans of BOTW are upset that Sony is promoting this game because of the similarities + they think it’s shameless of Sony.



This man smashed his PS4 at ChinaJoy in protest. pic.twitter.com/jwJqwREgaz