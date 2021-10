Oblíbená fotbalová série FIFA od Electronic Arts nejspíš změní název

Letošnímu ročníku fotbalové hry FIFA se podle očekávání prodejně daří na výbornou, za pouhý týden od vydání už nalákal přes devět milionů hráčů. Electronic Arts mají tentokrát situaci o to jednodušší, že konkurenční série eFootball (dříve Pro Evolution Soccer, PES) prochází zásadní přestavbou a její nedávno vydaná bezplatná demoverze je internetu pro smích (viz náš článek).



Prvním dílem série byl FIFA International Soccer z roku 1993, od té doby FIFA vychází každoročně.

Vývojáři se proto cítí tak pevně v kramflecích, že se odhodlávají k nečekanému kroku a chtějí se zbavit provázanosti se značkou FIFA, jejíž název používají už dlouhých dvacet sedm let.

„Přezkoumáváme naši smlouvu s FIFA o právech na pojmenování, která je oddělena od všech našich dalších oficiálních partnerství a licencí v celém fotbalovém světě,“ napsal k tomu na oficiální blog hry Cam Weber, hlavní vedoucí sportovní sekce Electronic Arts.

Organizace FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) sice zastřešuje veškeré světové fotbalové dění, s licencí na jednotlivé soutěže, týmy a samotné fotbalisty je ovšem situace daleko komplikovanější a pro běžného člověka jen těžko pochopitelná. Kvůli tomu jsme ovšem svědky poněkud trapných situací, kdy ve hře chybí zásadní týmy jako třeba Juventus Turín (viz náš článek) nebo drtivá většina afrických nároďáků. Samotná licence na značku FIFA, která určitě nebude zadarmo, tak vlastně hráčům nic extra nepřináší a případné přejmenování bude v podstatě jen kosmetickou změnou.

A jak by mohlo znít nové jméno? Jistou nápovědou může být, že si Electronic Arts nechaly zaregistrovat značku „EA Sports FC“ (via Polygon), na druhou stranu může v tomto případě jít jen o nějaký nový herní mód, obdobu například slavnému FIFA Ultimate Team (FUT), kartičkové nadstavbě Fify, která je pro vydavatele dlouhodobě zdrojem obrovských finančních prostředků (viz náš článek). Vzhledem k dosavadní politice EA se také trochu obáváme, že nový název bude tou vůbec největší změnou, kterou příští díl přinese.