Fotbalová série PES se novým dílem dotýká úplného dna

Přelom září a října již tradičně patří příznivcům virtuálního fotbalu, když v rozmezí několika dnů vychází nové díly zavedených sérií FIFA a PES (nově přejmenovaný na eFootball). Zatímco FIFA od Electronic Arts se letos drží při zemi a všechny novinky jsou spíše kosmetického rázu (alespoň tedy co jsem z těch pár absolvovaných zápasů zatím pochytil), Konami se pustilo do kompletní přestavby.



Tento screenshot vydá za tisíce slov.

Namísto každoročního vydávání nových dílů přechází do free 2 play režimu a hráče bude kasírovat dlouhodobě pomocí mikrotransakcí. Samotné jádro hry je zdarma, ovšem pokud si chcete zahrát s více než několika málo základními týmy i nějaké sofistikovanější herní módy než obyčejné přáteláky, budete muset vytáhnout peněženku.

Koncept je to u sportovní hry sice netradiční, ovšem přes odpor tradičních fanoušků si umíme představit, že by to mohlo fungovat. K tomu, aby fungoval, je ovšem potřeba, aby bylo zdravé samotné jádro hry. A to se bohužel den po vydání hry rozhodně říct nedá.

K čemu je drahá licence fotbalových hvězd, když poté ve hře vypadají takto?

Nejen, že eFootball zatím nenabízí prakticky žádný obsah, ale i to málo, co si hráči mohou vyzkoušet, je v tristním stavu. Komunita se doslova předhání ve sdílení vtipných (či děsivých, záleží na úhlu pohledu) obrázků, z kterých je evidentní, že hra měla ještě dlouho zůstat ve fázi testování. Už na první pohled grafika vypadá lacině, během hry se pak objevuje řada šílených glitchů a bugů, které zcela ničí celkový dojem.

Vývojáři si za těžké peníze zajistili oficiální podporu některých z největších hvězd světového fotbalu, ovšem jejich převedení do hry je vyloženě nedůstojné. Situace je dokonce tak špatná, že eFootball je s pouhými osmi procenty kladných hodnocení aktuálně tím nejhůře hodnoceným titulem na celém Steamu.

Abychom však byli fér, je nutné upozornit, že během jednoho testovacího zápasu jsem se s žádným zásadním problémem nesetkal, některé prezentované bugy nelze ověřit a mohou být i výsledkem zlomyslného photoshopingu. I tak mám ovšem jasno, s kterou fotbalovou sérií budu v nejbližší době trávit svůj volný čas. Vývojáře z Konami totiž čeká ještě spousta práce.