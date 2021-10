Bitva vyjednavačů. Fifa chce za licenci ke hře víc než miliardu dolarů

Letošní ročník Fifa 22 (číst recenzi na Bonuswebu) je venku a za pouhý týden od vydání už nalákal přes devět milionů hráčů. Je ovšem možné, že je to poslední díl, který nese zkratku Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA.

Společnosti Electronic Arts a Fifa se totiž nedokážou dohodnout na obnovení licence. Desetiletý kontrakt skončí po příštím mistrovství světa v Kataru a jednání o prodloužení smlouvy probíhají už dva roky. Důvod sporu je prostý: peníze.

„Fifa požaduje víc než dvojnásobek toho, co v současnosti dostává od EA Sports, což by zvýšilo její příjmy ze série na víc než jednu miliardu dolarů za každý čtyřletý cyklus mistrovství světa,“ píše server New York Times.



Společnosti se podle New York Times také nemohou dohodnout, co všechno by licence umožňovala. Fifa trvá na úzce zaměřené licenci na herní fotbal, zatímco EA zajímají práva na „nejzajímavější momenty ze skutečných zápasů, arénové videoherní turnaje a digitální produkty jako NFT (non-fungible token)“.

Společnost Electronic Arts už ostatně oznámila záměr přejmenovat sérii na oficiálních stránkách a z části je to určitě i vyjednávací taktika. Je ovšem i tak možné, že po mnoha letech vyklidí videoherní pole jména obou velkých fotbalových značek. Z Pro Evolution Soccer (PES) se už totiž stal eFootball 2022 a Fifa by se po novém mohla jmenovat například EA Sports FC. Což je název, který si EA zaregistrovalo.