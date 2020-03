Stroj na peníze pro EA se zadrhává, hráči Fify nešetří kritikou

Electronic Arts udělali v posledních letech spoustu přešlapů, které by mohly menší vydavatelství potopit ke dnu. Nejméně tři nadějné prototypy Star Wars her zrušili v pokročilé fázi vývoje, což znamená stovky milionů korun, které doslova spláchli do záchoda.

Pro běžné hráče je FIFA 20 výbornou hrou. Alespoň zatím.

Jenže díky sportovní divizi EA Sports a značkám jako je Madden a především FIFA jdou akcie této nadnárodní korporace dlouhodobě nahoru. Celosvětová popularita fotbalu je příčinou, že jde o jednu z nejlépe vydělávajících videoher vůbec.



FIFA daleko přesahuje herní rybníček a nastoluje celospolečenská témata. Například odstranění Cristiana Ronalda z obalu předloňského ročníku vyvolalo debatu o presumpci neviny, nízký rating hry pak možná povede k zákazu reklam na sázkové kanceláře, FIFA je zároveň největším adeptem na prvního zástupce eSportu na olympijských hrách.

Progaming je pro tuto značku nesmírně důležitý a pro mnoho lidí představuje i zdroj obživy. Spousta celosvětově proslavených klubů má svoji eSportovou divizi, některé české nevyjímaje. Ovšem v posledních dnech zmítá profesionální scénou jeden skandál za druhým.

Kurt ‘Kurt0411’ Fenech upozorňoval na chyby EA už dlouho, ovšem dost nevybíravým způsobem.

Nedávno jsme psali o případu slavného streamera Kurta „Kurt0411“ Feneche, který dostal od Electronic Arts doživotní ban za to, že jejím zaměstnancům sprostě nadával a vyhrožoval. Jakkoliv je v tomto případě reakce EA pochopitelná, protože Kurt porušoval prakticky všechna myslitelná pravidla společenského chování, pravdou je, že v jádru byla jeho kritika založená na skutečných problémech.

Dlouhodobě neutěšená situace vyvrcholila během prvního březnového víkendu, kdy po sérii výpadků serverů a nešťastných PR prohlášení došla profesionální komunitě trpělivost. Například Donovan „Tekkz“ Hunt v pozápasovém interview tázající se reportérce doslova řekl, že Fifu už nikoho nebaví hrát.

Takovému vyjádření z úst známého progamera se dá těžko divit, problémů byl totiž bezpočet. Někteří se nebyli schopni do hry ani připojit, jiné hra vyhazovala v rozehraných zápasech. Problémy byly tak velké, že dvě utkání o postup musela být rozhodnuta metodou kámen, nůžky, papír. Symbolem zoufalství se stal Giuseppe Gastella, který vypadl z kvalifikace navzdory tomu, že proměnil rozhodující penaltu. Na očividnou nespravedlnost pak EA zareagovali tím, že je potřeba respektovat rozhodnutí hry.

This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I’m out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98 — Giuseppe Guastella (@Guastella11) March 1, 2020

Toto už se nedá odbýt pouhým mávnutím ruky, jestli chtějí být EA vnímáni ve světě eSportu vážně, musí s tím něco co nejrychleji udělat. Profesionální hráči nebudou svůj čas dlouhodobě věnovat titulu, který občas nefunguje a jehož pravidla jsou nečitelná.

Reputace Fify už dostala velkou ránu i od politiků. Podle mnohých její „kartičkový“ mód FUT nese znaky společné s gamblingem a v několika státech byl zakázán. Ještě nedávno stagnující série PES se navíc v posledních letech opět zlepšuje a může tak představovat vážnou konkurencí. Pro odpovědné manažery v EA by to měl být signál pro to, že je potřeba přistoupit k opravdovým změnám. Jak ukázaly série Need for Speed, Mass Effect, Battlefield nebo Medal of Honor, lidé nebudou dlouhodobě kupovat značku jen kvůli jejímu zavedenému názvu.