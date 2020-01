VIDEO: Doom Eternal v novém traileru rozptyluje obavy

Kdyby vše proběhlo podle plánu, už dávno jsme mohli mít nového Dooma dohraného. Jenže vydavatelství Bethesda měsíc před plánovaným datem vydání nečekaně zatáhlo za ruční brzdu a hru zpozdilo o čtyři měsíce (viz náš článek). Tento krok příliš důvěry nevzbudil, přeci jen Bethesda poslední dobou pokazí, na co sáhne, nakonec to však může dobře dopadnout.



Nový trailer je Doom v nejryzejší podobě. Ano, je tu sice i cosi jako příběh a hlavní hrdina se tentokrát podívá kromě pekla i do nebe, to nejdůležitější však zůstalo.

A tím je zběsile rychlá a explicitně násilná řežba proti zástupům děsivých monster, podbarvená industriálním metalem. Chce snad někdo po této značce něco víc?

Doom Eternal vychází 20. března na PC, PlayStation 4, Xbox One a Google Stadia, někdy v průběhu roku pak i na Nintendo Switch.