Disco Elysium by mělo nově běhat i na zastaralém herním šrotu

Disco Elysium ani v době vydání rozhodně nebyl žádný trhač železa, který by vyžadoval drahou grafickou kartu. Celá hra se v podstatě odehrává na jedné velké ručně kreslené mapě a jen postavy jsou ve 3D. Neobsahuje ani žádnou akci, která by vyžadovala maximální plynulost, 90 % herního času v něm jen odklikáváte dialogy (viz naše recenze).

Disco Elysium přináší do vidoherního světa témata, kterým se ostatní vývojáři vyhábají.

Přesto se našli někteří lidé, kterým hra běhala příliš pomalu, což bylo vývojářům líto. Teoreticky by totiž koncept hry mohl fungovat i jako obyčejná textová adventura, grafika je v podstatě zbytečná. A tak vydali patch určený slovy vývojářů ze ZA/UM pro dělnickou třídu (Working Class Update), který hru optimalizoval i pro tzv. bramborové počítače, tedy zastaralý a na hry nepoužitelný hardware. Minimální nároky jsou teď „tak nízko, jako je dno Mariánského příkopu“, ZA/UM přitom slibují, že je srazí tak hluboko, že udělají díru na druhé straně Země.

Pokud vám pojmenování updatu přijde trochu moc levicové, tak vězte, že plně odpovídá mediálnímu obrazu, který si kolem sebe tihle talentovaní Estonci zatím vytvořili. Na předávání loňských Game Awards například z pódia poděkovali autorům Komunistického manifestu Marxovi a Engelsovi. Bylo by nefér je podezírat, že z Disco Elysia udělali politickou agitku. Mnohovrstevnatá hra se totiž kriticky trefuje do všech ideologií rovnoměrně.