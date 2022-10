Bylo to krásné, ale krátké. Autoři geniálního Disco Elysia se rozpadli

Upovídané Disco Elysium má sice blíž ke knize než k interaktivní počítačové hře, to ovšem nemění nic na tom, že jde o jedno z nejosobitějších uměleckých děl posledních let (viz naše recenze). Vývojáři, vedení vyléčeným alkoholikem Robertem Kurvitzem (viz náš článek), v něm dokázali skvělým způsobem zpracovat téma boje s vnitřními démony a nevyhýbali se ani náročným tématům, jako je politika, filozofie nebo závislost.

Disco Elysium je jednou z hrstky ehr, která si od nás odnesla stroprocentní hodnocení.

Hra vznikala v poněkud punkových podmínkách. Než obdrželo masivní finanční injekci od soukromého investora, tak prý dokonce umělecké sdružení ZA/UM pracovalo ve squatu. Na výsledku je to znát, protože Disco Elysium se příčí všem klasickým videoherním konvencím.

Bohužel, jak už to u podobných osobitých projektů bývá, ani obrovský úspěch neskončil happy endem a ze studia nyní zůstala už jen slupka.

„Kurvitz, Hinderperová ani Rostov už tam nepracují od konce loňského roku a jejich odchod byl nedobrovolný,“ šokoval všechny fanoušky Martin Luiga, jeden ze zakladatelů ZA/UM. Jde o klíčové lidi, kteří hře vtiskli její duši, takže i když studio dále funguje, jeho odkaz už nikdy nemůže být stejný.

O důvodech odchodů Luiga mluví poněkud krypticky, dá se z nich však vyčíst veliká nespokojenost s investorem, který má být údajně odsouzený podvodník a společnosti jim zřejmě „ukradl“. Na druhou stranu vývojář, který se léčí s psychckými potížemi, uznává, že bez oné investice by hra nejspíš ani nikdy nevznikla.

Jaký bude další krok talentovaných vývojářů, je zatím ve hvězdách, jisté je jen to, že to nebude Disco Elysium 2. Práva na značku i celý svět zůstala studiu ZA/UM, které plánuje ve spolupráci s Amazonem vytvořit seriál. Už tento nápad je přitom mnohými fanoušky kritizován, nadnárodní korporace motivována jen vidinou zisku totiž prý nikdy nemůže odpovídajícím způsobem vyjádřit podstatu hry.