Střílečka od Amazonu je pořádný průšvih, musí se vrátit zpátky do bety

Herní divize obchodního giganta Amazon má sice k dispozici obrovský rozpočet, na vyprodukování nějakého hitu to však zatím nestačilo. Naopak, jejich poslední hra Crucible skončila naprostým průšvihem, na který se snáší kritika ze všech stran. Podle uživatelských recenzí na Steamu to vypadá, že vývojáři nezvládli ani nutný žánrový základ a dolů hru táhnou i nedodělky v tak elementárních věcech, jako je třeba uživatelské rozhraní na obrazovce.



Vývojáři se ovšem ještě nevzdávají a uchýlili se k neobvyklému kroku – již měsíc vydanou hru zase stáhnou zpět a vrátí se zpátky do bety. Pro stávající hráče tento krok nic zásadního neznamená, všichni noví se ale budou muset složitě registrovat přes oficiální stránky a doufat, že jim bude přístup umožněn. Zatím ale rozhodně není o co stát. Konkurence v žánru free 2 play stříleček je obrovská a Crucible nepůsobí jako něco, co byste neměli minout.