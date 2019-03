Další battle royale končí. The Culling nezachránil ani přechod na f2p

Masivní obliba PlayerUnknown’s Battlegrounds nastartovala před dvěma roky doslova horečku battle royale her a ta trvá dodnes. Boj o trůn krále žánru je tvrdý, po PUBG a Fortnite na něm aktuálně sedí Apex Legends s více než 50 miliony získaných hráčů během jednoho měsíce. Jenže přesně po vzoru battle royale také čas od času musí ten nejslabší z kola ven. Po nepříliš zajímavých Islands of Nyne nyní padl i The Culling.



Tomu se přitom alespoň v jeho počátcích docela dařilo a ve svých nejlepších časech dokázal oslovit i 12 tisíc hráčů najednou, což je pro hru od malého nezávislého studia slušný úspěch. Jenže pak autoři z firmy Xaviant dostali hloupý nápad a místo postupného vylepšování stávajícího konceptu udělali rovnou nový díl.

Ten nejen, že u hráčů absolutně propadl (psali jsem tady), ale navíc i zničil dosavadní dobré jméno hry. Nic pak nepomohly omluvy autorů a vracení peněz, ani návrat k prvnímu dílu v režimu free 2 play. Battle royale je už tak exponovaný žánr, že chvilkového zaváhání rychle využili jiní. Poslední ránu pak hře zřejmě uštědřil raketový nástup Apex Legends, a tak dnes autoři nemají jinou možnost než zavřít krám.

Jestli si chcete z nějakého důvodu The Culling přeci jen vyzkoušet, máte čas ještě do 15. května, poté budou servery nadobro vypnuty a ze hry se stane jen vzpomínka.