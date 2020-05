Prokletý The Culling stanovil nové dno herní monetizace

Jestli něco nemůžeme vývojářům z firmy Xaviant Games upřít, tak je to buldočí vytrvalost. Jejich battle royale hra The Culling zaznamenala po svém vydání v roce 2017 celkem slušný úspěch a najednou ji hrálo až 12 000 hráčů. Jenže pak do tohoto žánru vlétly těžké váhy PlayerUnknown’s Battlegrounds s Fortnitem a následoval masivní odchod hráčů.

Narychlo splácané pokračování The Culling 2 skončilo absolutním fiaskem, když ve hře optimalizované pro stovku hráčů najednou bylo v době vydání těžké najít byť jen jediného protihráče. K návratu popularity nepomohl ani přechod prvního dílu na režim free 2 play, a tak Xavianti oznámili svůj konec.

Teď se však překvapivě vrací, navíc s monetizačním systémem, který nemá v moderní historii obdoby. The Culling: Origins se nově bude prodávat za 6 eur (cca 150 Kč), ovšem za tuto cenu si budete moci zahrát jen jednu partii denně a za každou další budete muset zaplatit. Jedno zhruba desetiminutové kolo vyjde na necelých 10 Kč, v nabídce samozřejmě budou i množstevní slevy nebo možnost neomezeného měsíčního předplatného.

Jedinou možností, jak se vyhnout placení úplně, je stát se vítězem kola, to se však může povést jen jednomu hráči ze sta. Tento systém trochu připomíná házení drobných do automatů ve starých arkádových hernách, ty však nevyžadovaly jednorázovou vstupní investici.

Xavianti svému projektu stále věří, jediný problém vidí v tom, že nedokázali udržet free 2 play režim dlouhodobě profitabilní jen z prodeje nepovinných kosmetických doplňků.

Jejich ohlášení však žádné pozitivní reakce nepřineslo. Podle mnohých se chovají ještě nenasytněji než Electronic Arts a už tak mizerný trailer sbírá prakticky jen negativní reakce.