Bude hra od Amazonu průšvih? Vývojáři plánují neférové mikrotransakce

Ve videohrách se každým rokem točí více a více peněz, a tak není divu, že se na jejich výrobě chtějí přiživit i společnosti, jejichž zdroj příjmů je postavený na jiných základech. Jenže rozjet vývojářské studio na zelené louce není nic snadného a ani prakticky neomezený rozpočet není automatickou zárukou úspěchu. Přesvědčil se o tom Google, který po necelých dvou letech raději svoji herní divizi rozpustil (viz náš článek), i Amazon, jehož střílečku Crucible nejde nazvat jinak než absolutním fiaskem (viz náš článek).



Nyní to vypadá, že by ani chystaný reparát v podobě MMO New World nemusel dopadnout tak, jak bychom si asi všichni přáli. První ohlasy z otevřené bety sice dopadly pozitivně, nyní se ovšem komunita kolem hry bouří. Na veřejnost totiž vyplula informace, že financování hry bude realizováno pomocí mikrotransakcí, které přinesou platícím hráčům výhody nad těmi neplatícími.

V in-game obchodě totiž prý půjde koupit předměty, které „zefektivní“ vylepšování postavy s ohledem na hráčův čas. Jinými slovy: kdo vytáhne peněženku, dosáhne rychleji na maximální úroveň postavy.

Asi není překvapením, že zkušeným hráčům se tato novinka nelíbí. Problém ani tak není v tom, že by snad lidé za oblíbenou hru nechtěli zaplatit, podobné mechanismy ovšem zcela demolují veškeré vyvážení hry. Tzv. Pay 2 win principy známe spíše z laciných mobilních her, kde autoři cílí spíše na lov tzv. velryb (viz náš článek) než na přinášení co nejzábavnějšího zážitku pro všechny.

Situaci příliš nepomohlo ani následné vyjádření vývojářů, které mělo hasit škody: „Chtěli bychom podpořit lidi, kteří nemají příliš času na hraní a pomoci jim dostat se k veškerému obsahu, který hra nabízí.“

Takto napsané to samozřejmě dává smysl, ve skutečnosti je ve hrách podobná praxe neobhajitelná. Je to podobné situaci, kdy by si šachisté v partii proti lepším hráčům mohli dokoupit vyhozené figurky, aby hra byla vyrovnanější.

Nezbývá, než doufat, že si Amazon vezme kritiku k srdci a do plné verze hry se podobné mechanismy nakonec nedostanou. Podle dosud uvolněných informací totiž jinak New World vypadá skutečně zajímavě.