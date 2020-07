Budou nové Xboxy dva? Microsoft má možná v záloze levnější model

Stejně jako má Microsoft v současnosti dvě verze konzole Xbox (One X a One S), i nadcházející generace by měla existovat ve dvou variantách: jedné výkonnější a dražší, druhé naopak levnější s omezeným výkonem. Zatímco o výkonnějším modelu s názvem Series X víme od loňského prosince, existenci levnější varianty Microsoft zatím tají.

Z uniklých interních dokumentů Microsoftu je ovšem patrné, že vedle modelu „Scarlett“, který značí Series X, firma mluví ještě o druhém typu s označením „Lockhart“. Právě ten by měl odkazovat na levnější model, který by podle logiky současné generace mohl nést označení Series S.

Podle serveru The Verge by levnější model měl být vybaven stejným procesorem jako již představený Series X, ovšem s menší operační pamětí (7,5 namísto 13,5 GB) a méně výkonným grafickým čipem. Konkrétně se tak zájemci o levnější typ Lockhart mají dočkat grafického výkonu 4 teraflopů oproti 12 u Series X. V praxi to znamená, že levnější model by měl být uzpůsoben pro hraní v nižších rozlišeních (1080p nebo 1440p) a s omezenější snímkovou frekvencí.

Představení levnějšího „Series S“ by mohlo být na spadnutí, spekuluje se o tom, že jej uvidíme na akci Xbox 20/20 v srpnu. Microsoft měl podle několika náznaků uvést tuto novinku v květnu, jenže na poslední chvíli se rozhodl počkat. Mohou za tím být jak dopady koronavirové krize a s ní spojené zdržení práce, tak i strategický tah v konkurenčním boji

Tajná zbraň Microsoftu?

Mezi Microsoftem a Sony v posledních týdnech panuje velké napětí: nikdo nechce oznámit ceny svých nových konzolí jako první. Obě firmy pravděpodobně spoléhají na to, že rival nevydrží a ceny pustí do světa. Načež může ten druhý zareagovat tak, že své ceny upraví, aby působily co nejzajímavěji.



Existence levnější varianty nového Xboxu je však pro Microsoft ještě druhou pojistkou v případě, že by Sony u chystaných PlayStationů 5 nasadilo překvapivě nízké ceny a Xbox Series X by nebyl schopný se přizpůsobit. V tu chvíli by mohl Microsoft vzít Sony „do kleští“ a zkrátka prezentovat Series X jako dražší, nicméně výkonnější alternativu, zatímco cenu Series S by nastavil co možná nejníže tak, aby byla na míle vzdálená i té za digitální edici PS5.

Koneckonců, přesně tak je nastaven trh i teď:

Xbox One X

10 790 korun

PlayStation 4 Pro

10 390 korun

PlayStation 4 Slim (500 GB)

7 490 korun

Xbox One S (All Digital)

5 990 korun



Schylující se konec současné generace sice znamená neustálé slevy a výprodejové akce, takže se samozřejmě může stát, že u rozdílných prodejců je pořadí trochu odlišné, ovšem i tak to slouží jako dobrá ukázka, jak může vypadat trh s next-gen konzolemi. Na vrcholku cenového žebříčku tedy může být Series X, těsně pod ním PlayStation 5 s šachtou na disky, následně jeho digitální verze a jako nejlevnější volba vyjde Series S.

Samozřejmě může Microsoft skórovat i dvojnásob a nasadit cenu i u modelu Series X níž než u PS5 s šachtou. V takovém případě by pak Xbox mohl být vždy levnější alternativou. Posledním plusem Microsoftu je také jeho systém předplatného s bohatou knihovnou titulů, které lze hrát po dobu jeho trvání zdarma. Bude to všechno stačit na Sony, které svůj úspěch staví zejména na ostře sledovaných exkluzivních titulech?



Prosincové odhalení Xboxu Series X: