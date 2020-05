Šeptanda: Xbox vyloží v červenci karty na stůl a ukáže vše, co má

Microsoft v květnu odstartoval pořad Xbox 20/20, který hráče seznamuje s novinkami ze světa Xboxu. První díl ukazoval v pohybu hry nové generace, více jsme na Bonuswebu psali zde. Osobně si víc slibuji od červencového dílu, který představí first party hry – tedy projekty, na nichž pracuje patnáct studií Microsoftu pod hlavičkou Xbox Game Studios.

Že by to mohla být velká akce, naznačuje i insider shinobi602. Podle něj je na co se těšit: Microsoft vyloží naráz všechny karty, čeká nás odhalení AAA her a zmíněny mají být i velké third party hry (ne nutně exkluzivní).