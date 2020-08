ANKETA: Chcete víc WarCraft 4, nebo StarCraft 3?

Ondřej Zach - Mám rád obě značky, ale srdcovka je WarCraft, takže za mě jednoznačně WarCraft 4. Jen mám obavy, jestli je současný Blizzard vůbec schopný zvládnout ho ne dobře, ale tak, aby to byl hit, na nějž se nezapomíná. Tedy za předpokladu, že o něj dnes Activision Blizzard vůbec stojí. Já bych o něj stál každopádně moc. V jedničce jsme se rubali i po síti, dvojka přinesla božskou SVGA grafiku a trojka úžasný příběh. Už je čas.

Jan Lysý - Tak to je těžká otázka a asi nebudu sám, kdo to nazve Sophiinou volbou, nicméně o prsa to bude WarCraft. Mám sice rád sci-fi, ale fantasy víc a kromě toho, nedávná remasterovaná verze třetího Warcraftu mě úplně neuspokojila, takže potřebuji trošku spravit chuť.

Jan Kouba - Jednoznačně StarCraft, prostě mám raději Terrany, Protosse a Zergy. I když příběh dvojky skončil řádně epicky, pořád se dá vymyslet jak pokračovat. A co takhle rovnou StarCraft tříáčkový film? To taky nezní špatně.

Petr Zelený - Osobně bych raději viděl čtvrtý WarCraft. Ne že bych měl fantasy světy radši než ty vědecko-fantastické, ale je prostým faktem, že zatímco protosská kampaň do druhého Starcraftu vyšla relativně nedávno, třetí WarCraft se vyloupl někdy na přelomu milénia. Jasně, Blizzard následně vydal World of Warcraft, ale to zkrátka není totéž. Plus ze mě mluví taky nostalgie, protože si do dneška pamatuji, jak jsem Warcraft III u kamaráda pařil tak náruživě, až bylo najednou ráno a v kuchyni jsem se potkal s jeho mámou, která zrovna vstávala do práce. Takže za mě určitě orkové, elfové a horda nemrtvých. Jim Raynor, Tassadar a Sarah Kerrigan jsou zkrátka až druzí v pořadí.

Jan Srp - Ani jedno, aktuálně jsem ve stavu, kdy mě hry od Blizzardu už vůbec nezajímají. Obě značky jsem měl moc rád, ale už je to dávno. Nepochybuji však, že se dalších dílů dříve nebo později dočkáme.

Jakub Žežule - Jelikož jsem dosud nedohrál ani první, ani druhý Starcraft (ale už přes dvacet let se na jedničku chystám), uvítal bych spíše pokračování WarCraftu. Nicméně pravděpodobnost, že současný Activision-Blizzard udělá realtimovou strategii s prvky RPG je asi stejně tak velká, jako že EA vzkřísí na PC Dungeon Keepera. Popravdě uvítal bych jakoukoliv příběhovou hru z Warcraft univerza. Možná by něco mohli pro vydavatele spíchnout tvůrci Sekira From Software ve spolupráci s Blizzardem. To by mě potěšilo dokonce ještě víc než regulérní čtyřka. Proč do toho nejít, vždyť je to jasná win-win situace.