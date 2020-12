RECENZE: Návštěva podsvětí ve World of Warcraft: Shadowlands stojí za to

Shadowlands přímo navazují na události z minulé expanze Battle for Azeroth. Základní zápletka je známa už měsíce. Sylvanas, bývalá vůdkyně Hordy (Warchief), se vypravila do Northrendu k citadele Icecrown. Utkala se se současným Lich Kingem Bolvarem Fordragonem, který držel na uzdě Pohromu (Scourge), což je armáda nemrtvých. A Bolvar prohrál. Viditelně silnější Sylvanas získala korunu (Helm of Domination), kterou rozlomila. Tím se prolomila hráz, která oddělovala dvě reality, v tomto případě nám známý svět od podsvětí Shadowlands.

Shadowlands je místo, kam zamíří duše zemřelých. Arbitr zde posoudí jejich skutky a následně je pošle do jedné z říší v podsvětí. Jenže něco se stalo. Všechny duše nyní pohlcuje The Maw, což je místo vyhrazené těm největším hříšníkům. A na hráči samozřejmě je, aby tomu přišel na kloub, zhatil plány tajemného žalářníka a nastolil rovnováhu.

Expanze startuje právě v The Maw, což je místo plné bolesti a utrpení. Bojujeme zde po boku současných hrdinů Azerothu, přičemž některé osvobodíme, jiné si tu ještě chvíli pobudou. Po zhruba půl hodině se dostáváme do města Oribos, což je centrální hub nové expanze.

Levelování vaší první postavy v Shadowlands je tentokrát velmi lineární, protože si oproti dosavadním zvyklostem nemůžete vybrat zónu podle libosti. Má to svůj důvod. Hra vás totiž uvede do děje a postupně představí další čtyři říše, jejichž příběh je propojený. Pokud vás zajímá příběh a lore obecně, myslím, že budete spokojeni jako já. Pokud ovšem jen sbíráte úkoly, texty nečtete a běháte po mapě podle vyznačených značek, připravte se na pomalejší tempo. To se ovšem týká jen úkolů. Levelování jako takové je naproti tomu celkem rychlé, určitě rychlejší než třeba v Battle for Azeroth.

Po The Maw se hráči vypraví do Bastionu, kam po smrti zamíří ty nejušlechtilejší duše. Ale o nějaké vyložené správňáky také nejde, aktivitami a postupy spíš připomínají sektu. Tato nejednoznačnost hře rozhodně sluší, nicméně musím se přiznat, že v tento moment jsem se neubránil zklamání. The Maw není něco extra a Bastion mě minimálně v té první části nebavil. Vlastně se mi nelíbí ani umělecká vize celé zóny a říkal jsem si, že z hlediska členitosti by to byl snad poprvé krok zpět. Jak jsem ovšem postupoval, zlepšilo se to.

Situace se naštěstí definitivně otočila v následném Maldraxxusu, kde už jsem se naplno ponořil do příběhu a užíval si plnění úkolů. Následoval trochu odpočinkovější Ardenweald, který se vám bude líbit, pokud máte rádi propojení s přírodou a takové ty na první pohled krásné scenerie. Levelování končí v Revendrethu, což jsou zjednodušeně upíři, kteří zase sedli ze všechno nejvíc mě. Navíc je tu očekávaný, ale i tak povedený plot twist. Takže zatímco levelování začínalo s rozpaky, na maximální úrovni už jsem byl opravdu nadšený.

S šedesátou úrovní se pojí důležitá volba: vyberete si jednu ze čtyř říší, ke které se připojíte. Právě proto vám je kampaň postupně představila a otestovali jste si i dvě ability, které se s každým tzv. covenantem pojí. Volba má dvě roviny. Ta první je příběhová, kdy si chcete zvolit vám nejbližší téma, protože v daných kulisách budete trávit následující měsíce nejvíc času. A samozřejmě vás zde čeká pokračování kampaně. Druhá rovina se týká maximalizace schopností své postavy. Některé ability se totiž hodí víc do raidu, zatímco jiné najdou využití v PvP. Budete preferovat motiv, nebo schopnosti? To už je na vás.

World of Warcraft: Shadowlands World of Warcraft: Shadowlands

Každopádně kdo se pustí do levelování další postavy a na své hlavní absolvoval hlavní příběhovou linii, může po úvodní půl hodině v The Maw celou první kapitolu kampaně přeskočit. K tomu má okamžitě na výběr jeden z covenantů a přístup do všech zón. Kdo ovšem chce, může si celý úvodní příběh projít znovu. A pokud časem zjistíte, že byste ho přece jen rádi přeskočili, můžete. Opačně to ovšem nejde.

Skutečná hra začíná na maximální úrovni, s níž se opět pojí robustní nadstavba, která postupně dávkuje nový obsah. Někdo to má rád, někdo ne, já se kloním k těm, co ano. Do hry to každou expanzi přináší něco trochu nového a když se to propojí s příběhovými kapitolami, člověk má pocit, že se hra někam posouvá a k něčemu směřuje.

Komoditou, která se nyní schraňuje, je tzv. Anima. Získáváte ji plněním všemožných herních aktivit. Potřebujete ji pro rozšiřování vámi vybraného covenantu. V první linii se zpřístupní například Command Table, skrze něj se posílají vaši svěřenci na různé mise (tentokrát ve stylu auto battlerů), a sít rychlé navigace po vaší říši. Je to částečná náhrada za píšťalku, která nás teleportovala k nejbližšímu „lítákovi“. V Revendrethu to je příhodně systém zrcadel.

Hraním postupně rozšiřujete svůj vliv, a to až na úroveň čtyřicet. S každou úrovní se pojí nějaká odměna a jak správně tušíte, každý týden vám hra dovolí postoupit jen trochu. Další důležitou novinkou je tzv. Soulbinding, tedy nový systém, kdy jedna ze tří postav vašeho covenantu s vámi sdílí část své síly.

Na začátku máte jen jednu, záhy si otevřete další. Každá tato postava má svůj strom dovedností, kdy některé jsou dané a jiné si volíte sami (ale musíte si je nejprve najít). Díky tomu si můžete svoji postavu víc přizpůsobit a posílit ji tam, kde vám to vyhovuje. Každá specializace vaší postavy může mít aktivovanou jinou postavu covenantu, což je fajn, jinak by to byla pruda.

World of Warcraft: Shadowlands World of Warcraft: Shadowlands

Poslední výraznou novinkou je náhodně generovaná Thorgast. Tam šplháte po patrech a potýkáte se nejenom se stále silnějšími nepřáteli, ale i různými pastmi. Během hraní na sebe ovšem nabalujete nové schopnosti, případně posilujete ty stávající. Může to být citelné navýšení životů nebo třeba efekt, kdy krysy po smrti explodují a zraní všechny nepřátele okolo. Nejzábavnější je právě ten rychlý nárůst síly, který jinde ve hře zkrátka nezažijete. Thorgast je také místo, kde sbíráte materiál na craft předmětu legendární kvality. Nové dungeony se mi líbí, vycházejí plus minus z filozofie z Battle for Azeroth. PvP nemá cenu zatím moc hodnotit. Brzy začne první sezona a s ní přijdou i úpravy postav, zatím je to hodně nevyvážený chaos.

Celkově jsem z expanze nadšený. Alespoň prozatím. Vzal jsem si na hraní volna v práci i doma a stále mám co dělat. Levelování bylo bezproblémové, na velké bugy jsem nenarazil vůbec. Štvalo mě asi jen lagování v Ardenwealdu. Uvidíme, kam se hra posune dál, jaký bude první raid, první sezony. Ale ať už to dopadne jakkoliv, start se povedl.