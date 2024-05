RECENZE: Knuckles je fajn sonicovský seriál pro malé, zastydlé i retro hráče

Kdo by před pár lety řekl, že zrovna veleslavný hrdina ultrarychlých plošinovek, pojídač chili hotdogů a maskot Segy se podívá na stříbrná plátna v jedné z nejlepších filmových adaptací videoher všech dob? A to hned dvakrát! Upřímně, ani my ne. Nyní se na streamovací službě Paramount+ objevil spin-off seriál Knuckles, který se zaměřuje na bláznivá dobrodružství rudého ježury se stejným jménem.