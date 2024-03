S filmem podle hackerské akce Watch Dogs to vypadá nadějně

První zmínky o filmu Watch Dogs se datují do roku 2013, tedy do doby ještě před vydáním první hry. O deset let později to vypadá, že se ledy přeci jen hnuly.

Podle informací serveru Deadline se režie ujme Mathieu Turi, který prozatím žádný výrazný zářez na kontě nemá, pokud tedy nepočítáme některými fanoušky oblíbený sci-fi horor Meandr. Pro zajímavost, natočit má i seriál podle hry A Plague Tale.

Scénář má na starost Christie LeBlanc (Kyslík), zatímco hlavní roli by si mohla střihnout Sophie Wildeová, hvězda loňského hororu Mluv se mnou. Jednání však stále ještě probíhají.

O filmu samotném není aktuálně známo nic. Příběh her, který zjednodušeně řečeno zpracovává boj bandy mladých hackerů proti systému, zlým korporacím a obecně dystopickému světu, je legračně naivní. Není tak příliš pravděpodobné, že by se adaptace dočkala nějaká konkrétní dějová linka. Na druhou stranu seriál jako Mr. Robot ukázal, že potenciál tématu je ohromný.

Co se her týče, prozatím poslední díl Legion vyšel v roce 2020, který o rok později rozšířilo DLC Bloodline. Od té doby je ticho po pěšině.