Vánoční film Mortal Kombat z 80. let je slabota a okatá ždímačka značky

Filmů natočených podle bojovek ze ságy Mortal Kombat je víc, než by se mohlo na první dobrou zdát. Ty s podtitulem Legends přinášejí animované příběhy obvykle zaměřené na konkrétního hrdinu. Už jsme pro vás zrecenzovali Scorpionovu pomstu, Bitvu říší a poté následoval ještě Kenshiho snímek Snow Blind. Nyní je tu Cage Match, který se, jak už název napovídá, zaměřuje na upovídaného herce Johnnyho Cage. Konkrétně na jeho začátky v Hollywoodu, protože se odehrává v osmdesátých letech.

Nostalgie ani Baby nestačí

A na nostalgickou notu se snaží hrát, co to jde. Až to bolí. Vše je pestrobarevně neonové, v soundtracku je slyšet synthwave a všichni ve filmu jsou oblečení jako v seriálu Miami Vice. Na pousmání a zavzpomínání dobré, ale celý snímek nostalgie neutáhne. Navíc byla zpracována už mnohokrát lépe. Přesto se na Cage Match dobře kouká. Dvourozměrná animace je totiž čistá, plynulá a pěkná.

Mortal Kombat Legends: Cage Match 40 %

Zmiňovaný soundtrack je ale spíš céčkového a déčkového ražení a vsadili bychom, že si málokdo (čtěte nikdo) při sledování řekne, že to byly pecky jeho mládí. Příběh jako takový je hloupoučký, ale takový má být. Johnny se pod taktovkou producenta řetězově šňupajícího kokain snaží prosadit v Hollywoodu, jenže mu unesou kolegyni Jennifer Grey. Ano, tu Grey, která hrála v Hříšném tanci Baby. Jennifer dabuje sama sebe a stává se tak nejvíc nostalgickou přidanou hodnotou filmu.

Časová linka nesedí

Johnnyho stejně jako ve Scorpion’s Revenge a Battle of the Realms dabuje komik Joel McHale a válí na celé čáře. I když se ne každý vtípek podařil, většina jeho fórků, popkulturních odkazů a referencí baví. Navíc divák vidí jednu z nejlepších Johnnyho rolí, kterou není žádná jiná než Ninja Mim. Fandové budou doma. Nesmyslem však je, že se zde Johnny poprvé seznamuje s Jinozemí a jejími zástupci.

Mortal Kombat Legends: Cage Match Mortal Kombat Legends: Cage Match

S těmi se totiž měl poprvé seznámit až později, v prvním díle Legends, jenž se odehrává v současnosti. Na tuto nelogičnost si měli dát tvůrci pozor. Ve snímku, kde hraje hlavní roli Johnny Cage, jde zcela jistě o humor, ale pořád je to Mortal Kombat. Souboje a brutální násilí by tedy taktéž měly být v popředí. Bohužel nejsou. Boje jsou vesměs fádní a násilí téměř chybí. No to je ale ostuda. Jasně, dvě nebo tři krvavé scény tu jsou, ale vnitřnosti jsou na obrazovce jenom pár okamžiků, a to je prostě na Mortal Kombat málo.

Kde jsou známé tváře?

Navíc nebyl ani dostatečně vytěžen lore série. Postav z videoher a těch známých je na obrazovce žalostně málo. Kromě Johnnyho a oblíbeného záporáka Shinnoka jsou tu všichni neznámí. Dokonce i Ashrah patří ve filmu k těm slavnějším postavám. Spin-off Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero vskutku není nejoblíbenější díl celé série, takže postavy jako Sareena, Kia a Jataaka a jejich přítomnost moc lidí nepotěší. Kameo Raidena to taky nezachrání.

Líbí se nám Nelíbí se nám Johnnyho humor

2D animace

Dabing Kde je sakra násilí?

Chybí pořádné souboje

Druhořadé postavy

Okaté hraní na nostalgii

Soundtrack mohl být lepší

Sice je tu na konci jedno odhalení, ale protože se spoilerům vyhýbáme, tak prozradíme jenom jednu věc: „šokující závěr“, v němž je odhaleno, že jedna z přítomných postav je jednou z těch herních, je určen opravdu těm nejvíc hardcore fandům. Tento bojovník je totiž známý asi jako trojice zápasnic ze Sub-Zerových nepovedených patálií.

Cage Match je sice situován do období Vánoc, ale ani to mu nepomáhá. Druhá Smrtonosná past z něj nebude. Na film Mortal Kombat je to prostě slabota. Že by to byl úplný odpad, to zase ne. Jen jsme si zvykli na lepší podívanou pod záštitou této značky.