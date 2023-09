RECENZE: Mortal Kombat 1 je nejbrutálnějším a nejnostalgičtějším dílem

Nezdá se to zase tak dlouho, co série Mortal Kombat vsadila na rebootování (naposledy to bylo v roce 2011), takže na první pohled něco takového nebylo potřeba. Jenže tvůrci z NetherRealm Studios se rozhodli, že uzrála doba na další restart a vznikl tak Mortal Kombat s pořadovou číslovkou 1.

Jde o takzvaný soft reboot, což znamená, že se v určitých ohledech začíná s čistým štítem, ale současně se úplně neignoruje to, co se stalo v předchozích dílech. Ostatně, příběh z Mortal Kombat 11 vysloveně volal po restartu a k tomu také došlo.

To je velmi tenký led, speciálně v případě oddaných fandů značky, kteří jsou citliví hlavně na výrazné změny v případě postav. Ale jako ten, který patří mezi velké vyznavače Mortal Kombat a je s touto herní sérií už od počátku můžu říct, že v drtivé většině případů je odlišný přístup k proslulým hrdinům a padouchům ku prospěchu věci a nejde o neúctu k tomu, co vybudovaly původní hry.

Ve jménu nostalgie

Naopak, na každém kroku je patrné, že Mortal Kombat 1 je dárkem pro oddané milovníky značky za jejich věrnost. Hra je prošpikována extrémním množstvím větších či méně patrných odkazů na zlomové události, postavy a typické prvky minulých dílů Mortal Kombat (plus na další popkulturní fenomény).

Jakožto ten, kdo k vyznavačům Mortal Kombat hrdě hlásí, jsem měl během hraní mnohokrát sentimentální a nostalgickou náladu, podobně jako u sledování propagačního videa na Mortal Kombat 1 s Davem Bautistou, které bylo variací na reklamu na první hru Mortal Kombat.

Snový Kombat Pack Jak už je u Mortal Kombat zvykem, budou postupně zveřejňovány takzvané Kombat Packy, tedy dodatečné „balíčky“ s novými postavami. A nutno říct, že se tentokrát tvůrci vytáhli. Už v minulosti přišli s působivými hostujícími bojovníky, ale tentokrát je to opravdu něco. Pokud jde o universum Mortal Kombat, v prvním Kombat Packu se můžeme těšit na Ermacka, Quan Chiho a Takedu jako hlavní postavy a Ferru, Johnnyho Cage, Khameleona, Mavada a Tremora jako Kameo bojovníky, ovšem skvěle vypadají hostující bijci z jiných světů. Jako hlavní postavy si budeme moci užít Homelandera z komiksového seriálu The Boys, podobné mocného (a brutálního) Omni-Mana z animovaného komiksového seriálu Invincible a ještě Peacemakera ze stejnojmenné komiksové série. Nutné je zmínit to, že dostupný bude také skin pro Johnnyho Cage, který mu propůjčí vizáž Jean-Claude Van Damma a asi víte, že tvůrci chtěli, aby v první hře z roku 1992 Van Damme ztvárnil právě Cage, což tehdy nevyšlo.

Na druhou stranu, umím si představit, že nový směr, kterým se v určitých případech tvůrci vydali, může některé fandy naštvat. Jen pro příklad, zatímco mně přišlo zajímavé, že si Liu Kang a Raiden prohodili role s tím, že nyní je Liu mentorem Raidena, určitě se najde pár těch, kterým to přijde „kacířské“. A podobně kontroverzních momentů a nápadů je ve hře víc.

Můj názor (a opět opakuji, že jsem dlouholetý fandy Mortal Kombat) je takový, že většinou ohýbání toho, na co jsme byli zvyklí, je pozitivní a je to svěží vítr, o kterém jsem nevěděl, že ho Mortal Kombat potřebuje, ale nakonec jsem za něj rád.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1

V žánru bojovek patří Mortal Kombat mezi příběhově orientované projekty a nový díl není výjimkou. Ano, děj je extrémně přepálený, ano, je velmi zběsilý a ano, může místy působit chaoticky, ale je zábavný, umí si udržet vaši pozornost a bitkám dává určitý smysl. Navíc, sice jsem upozornil, že je hra plná pomrknutí na znalce, ale neztratí se ani nováčci, byť jim unikne spousta takzvaný easter eggs.

Jistě, s ohledem na to, že se operuje s různými časovými linkami a různými realitami jde občas logika trochu stranou a uhýbá před zábavností, ale na to jsme u Mortal Kombat zvyklí. Děj je béčkový a nestydí se za to.

Klasická i nečekaná jména

Potěšující je, že tvůrci přivedli zpět očekávané ikony jako jsou Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Kitana nebo Sindel, ale dočkáme se i bojovníků, kteří nepatří k nejzvučnějším jménům v universu Mortal Kombat, ovšem své fandy jistě mají. Jen pro příklad jsou to Ashrah, Havik nebo třeba Nitara. Je to mix zajímavých jmen, kdy se očividně studio NetherRealms snažilo dát dohromady nabídku bijců z různých etap série Mortal Kombat.

Je ale na místě počítat s tím, že i v případě jedinců, kteří byli k vidění ve většině předchozích her, došlo často ke změně nejen vizáže a děje, ale i schopností a kombinací úderů, takže se některé věci budete muset učit znovu.

Mortal Kombat 1

Bojový systém se dočkal určitých úprav. Některé aspekty známe z minulých her, máme například k dispozici takzvané Fatal Blows, tedy mocné údery, které jsou doprovázeny brutální animací lámajících se kostí a současně přibylo něco nového.

Asi nejvýraznějším neotřelým prvkem je účast takzvaných Kameo Fighters. Před soubojem si nebudete vybírat jen hlavního bojovníka, ale i jeho společníka, kterého během střetů snadno přivoláte (jen pro informaci, některé postavy jsou v nabídce jak hlavních, tak Kameo bojovníků).

Každý má k dispozici alespoň tři různé aktivity. Jedná se o ofenzivní i defenzivní taktiky. Může to být energetická střela, ale také štít, který odráží projektily nebo třeba teleportace vaší hlavní postavy. Kameo bojovníci tím pádem mají výrazný dopad na průběh zápasů a přidávají mu další strategickou rovinu.

To, koho si vyberete, může výrazně ovlivnit váš herní styl, ale abyste nemohli používat Kameo bojovníky bez omezení, jste limitováni jejich ukazatelem energie, který se postupně doplňuje.

Kameo systém je zajímavým a vítaným přídavkem, který má nejen dopad na samotné zápasy, ale je i efektní. Kameo bojovníci se totiž zapojují třeba do Fatal Blows a týmové drcení protivníků prostě vypadá skvěle. Došlo i k dalším úpravám (jako je třeba vypilováni systému vzdušných komb) a nutno říct, že většina z nich je ku prospěchu věci.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1

Poté, co jsem nedávno na chvíli vyzkoušel nový Tekken můžu říct, že souboje jsou pomalejší, ale rozhodně jsou stále dynamické a to, že nejsou vysloveně krátké dovoluje taktizovat a zvažovat své kroky.

Bojový systém musím pochválit, je povedený, promyšlený a zábavný, ale není úplně dokonalý. Například komba některých postav jsou možná účinná až moc, ale jinak nemám větších výhrad.

Invaze nahradila kryptu

Jak už bývá u bojovek dobrým zvykem, základy i pokročilejší techniky vás naučí podrobný tutoriál a když už se budete cítit jistí v kramflecích, je čas vyzkoušet si jiné módy.

Všechny fatality

V případě singleplayerových je k dispozici příběhová kampaň rozdělená do kapitol, ve kterých se ujímáte různých bojovníků a pomalu odhalujte to, co se děje. V závislosti na obtížnosti se dá dohrát za pět nebo šest hodin.

Hromadu času můžete strávit v módu nazvaném Invasion. Ten částečně nahrazuje kryptu, na kterou jsme byli zvyklí. V kryptě jste otevírali pokladnice a truhlice a získávali různé předměty a bonusy. Ty jsou k dispozici i v Invasion, ale ta je koncipována trochu jinak. Je rozdělena do různých lokací, kde na vás čekají úkoly.

Chtěl jsem napsat různé, ale to úplně neplatí. Většina z nich jsou zápasy,často s určitými modifikacemi, třeba poletujícími útočícími monstry. Ale kolem a kolem to není nic objevného.

Mortal Kombat 1

Občas dojde na zpestření v podobě mise, kde uskakujete před energetickými výboji nebo na oblíbené Test Your Might s pomocí zběsilého bušení do tlačítek rozbíjíte různé předměty, ale obvykle půjde o střety s protivníky.

Za ně dostáváte různé odměny, jako nové kusy vybavení, herní platidla nebo odlišné oblečení pro bojovníky. To pro někoho zní jako slušná motivace, pro někoho ale asi není nová maska pro Scorpiona dostatečným lákadlem. Ovšem, kromě hmotných odměn získáváte i zkušenosti a ty jsou důležité. Například po dosažení určité úrovně vašeho profilu stanou dostupnými další bojovníci. Kromě vašeho profilu se vyvíjejí i postavy a poté, co skočí na určitou úroveň se jim zpřístupní například nový dokončovací úder.

Asi jste tedy pochopili, že pokud budete chtít získat takzvané fatality nebo brutality a otevřít další postavy, pak to zabere hromadu času (bez ohledu na to, že zkušenosti sbíráte ve většině módů).

Problémem je, že Invasion začne být po chvíli stereotypní. Ano, zápasy jsou asi o něco zábavnější než jen prosté otvírání truhlic, ale když v určité lokaci neustále stojíte proti totožným protivníkům a ve stejné aréně, není to zrovna strhující. A to bez ohledu na to, že je přislíbeno, že se obsah Invasion se bude v pravidelných intervalech měnit. V případě singleplayeru jsou k dispozici i Towers alias věže, ve kterých porážíte jedno duo rivalů za druhým.

Multiplayer? Nic nového pod sluncem

Nechybí samozřejmě multiplayerové prvky ať už u jedné obrazovky, tak online s tím, že neočekávejte žádné revoluční změny. Některé konkurenční projekty obsahují větší množství módů a výraznější orientaci na sociální prvky. Mortal Kombat 1 se v tomto ohledu drží vcelku při zemi, nabízí například nehodnocené i hodnocené zápasy a motivací pro hraní je umístění se v Kombat League s odměnami v případě úspěchů.

Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1

Součástí je i mód Tournament, kde si nastavíte specifická pravidla (třeba zvýšení účinnosti Fatal Blows). Ve srovnání s rivaly jde ale o nutný standard, nic světoborného v tomto ohledu Mortal Kombat 1 nenabízí. V nabídce multiplayeru je ještě mód Warrior Shrine, který ale aktuálně není dostupný. Asi nepotěší fakt, že chybí podpora crossplaye.

Co si ale rozhodně zaslouží pochvalu, je technické zpracování. Vizuálně vypadá hra skvěle, ať už je řeč o arénách, bojovnících nebo efektech speciálních úderů. Kapitolou sama pro sebe jsou pak zmíněné vizuálně působivé Fatal Blows a hlavně fatality, tedy extrémně násilné dokončovací údery, které jsou pro Mortal Kombat typické.

Zaznívá to asi u každého dílu, ale opravdu platí, že ten aktuální je zatím nejbrutálnější. Fatality sice nejsou často zrovna anatomicky realistické, ale to neznamená, že vám u nich nebude běhat mráz po zádech. Některé jsou totiž hodně nechutné a intenzivní. Ano, jsou sice záměrně přepálené a skoro až groteskní, ale to nemění nic na tom, že slabší povahy asi budou odvracet zrak, když výbušnina utrhne protivníkovi čelist. Tvůrci popustili uzdy své zvrácené fantazii a podpořili ji působivou grafikou, což znamená, že naše touha po extrémním herním násilí bude uspokojena a odpůrci brutality ve videohrách mohou začít sepisovat petice.

Obvykle je povedená i zvuková stránka, hudba je atmosférická a dabing povedený. Tedy až na jednu výjimku. NetherRealms Studios opět přizvaly zvučné jméno, tentokrát herečku Megan Fox, která namluvila Nitaru. Ale upřímně, nezdá se, že by si to zrovna užívala a její výkon působí, no prostě amatérsky. Nechci se svézt na laciné vlně jejího kritizování, ale je opravdu slyšet, že se příliš nesnažila.

Je tu pár dalších technických nedostatků, jako to, že někdy vypadnou dialogy nebo se místo titulků objeví nesrozumitelná směsice písmen a čísel, ale jde o drobnosti, které nemají na celkový dojem výraznější vliv.

Mortal Kombat 1

Jen pro informaci, hra obsahuje mikrotransakce, ale nejsou nikterak agresivní a týkají se hlavně bonusových předmětů, které nejsou pro úspěšné hraní potřeba.

Konkurence by měla zpozornět, Mortal Kombat je s námi už nějaké tři dekády a stále má očividně co nabídnout. Je dobře, že tvůrci neusnuli na vavřínech. Ano, některá jejich příběhová rozhodnutí jsou riskantní, ovšem je dobře, že zkouší něco nového.

Bojový systém je působivý, příběh chaotický, ale lákavý, Kameo systém se povedl a technická stránka také. Mortal Kombat 1 je výtečnou hrou, která odměňuje především věrné fandy značky, ale není špatnou volbou ani pro nováčky, byť jim unikne spousta odkazů na předchozí projekty.