RECENZE: Šikana, sebevražda, covid. Nový Silent Hill jde s dobou a je zdarma

Na poli videoher světoznámá společnost Konami se od odchodu kultovního vývojáře Hidea Kodžimy (Metal Gear Solid) netěší přílišné oblíbenosti ze strany hráčů. Změnit se to snaží vzkříšením oblíbené hororové značky Silent Hill, pod jejíž hlavičkou chystá hned několik nových videoher.

I když se o novince s podtitulem The Short Message šuškalo již nějaký ten pátek, ohlášena byla oficiálně až v poslední lednový den. A 31. ledna zároveň vyšla. Jak její název napovídá, nejde o žádné dlouhé dílo, ale krátký herní zážitek, který je určen především mladší generaci, případně té starší, která jí chce porozumět. Pokud vám teenagerské zpracování nevyhovuje nebo dokonce vadí, měli byste se vydat o dům dál.

Toto je Silent Hill nové generace a je to na něm znát. A i když už jsme staří kmeti, nejsme hejtři. Moc dobře rozumíme generačnímu rozdílu a respektujeme, že mají o dvě dekády mladší pařani jiné zájmy, preference a vkus.

Šikana hýbe světem

Silent Hill: The Short Message se zaměřuje na témata, která hýbají světem mladých. A jde o vážná témata. Jsou jimi sebevražda, sebepoškozování, deprese, odloučení, problémy se sebevědomím a v neposlední řadě šikana.

Za našich mladých let jsme se šikaně museli postavit především ve škole. Díky moderním technologiím jsme jako lidstvo vyspělejší, ale děti a mládež jsou nyní vystaveny kyberšikaně, před kterou je pro rodiče své ratolesti stále těžší a komplikovanější ochránit. Někomu se může zdát malicherné, že je mladý člověk zarmoucený z toho, že má na sociální síti málo lajků, ale i to může způsobit reálnou bolest. Zvlášť když je nedostáváte za záslužná témata a lidé ve vašem virtuálním prostoru hltají povrchní ptákoviny. Témata, která hra zvolila, jsou závažná a nesnadno zpracovatelná.

Přesto jsme rádi, že se série vydala tímto směrem. Odpustíme si proto nemístné řeči boomerů typu: „Toto není pravý Silent Hill,“ protože jsou vážně mimo mísu.

Simulátor chůze

Toto je Silent Hill nové generace. I mladší hráči si zaslouží horor blízký jejich tématům a starostem a není jejich problém, že my jako starší generace některé nechápeme.

Hra je snímaná pohledem z první osoby. Ano, stejně jako legendární demo P.T., které bylo teaserem k videohře Silent Hills. Za tou stáli vývojář Hideo Kodžima a filmový režisér Guillermo del Toro. V hlavní roli se měl představit Norman Reedus (Death Stranding, seriál The Walking Dead). Bohužel byl tento ambiciózní projekt k nelibosti hráčů zrušen.

Víc než čímkoli jiným je Silent Hill: The Short Message simulátorem chůze. Sice zde musíte vyřešit jeden neobtížný hlavolam a několikrát budete utíkat před děsivým monstrem, jinak jde ale o to najít cestu v recyklovaném prostředí. Životnost hry se pohybuje kolem něco málo přes dvě hodiny. I během nich však dokáže videohra vyděsit.

Po ruce máte jenom mobil

Hlavní hrdinka Anita se probírá v rozpadlé budově nazvané jednoduše Villa ve fiktivním německém městě Kettenstadt. To je zválcované tíživou ekonomickou krizí, nízkou porodností a v neposlední řadě následky pandemie koronaviru. Mladí to zde nemají lehké a jejich psychika hromadně degraduje. Vysoký panelák Villa se tak stává místem, kde páchají sebevraždy. Jak se zdá, život si vzala i talentovaná sprejerka Maya, která si říká Třešňový kvítek – společná kamarádka Anity a její nejlepší přítelkyně Amelie.

Vztahy v této trojici jsou klíčové pro příběh, a i když jsme rozuzlení na konci očekávali, stejně se nám story o přátelství, žárlivosti, šikaně, sebepoškozování a sebevraždě líbilo. Anita má po ruce jenom mobil, na který jí chodí od Mayi a Amelie zprávy. V temné Ville se navíc hodí jeho baterka, která osvětluje temné chodby. V rozpadlé budově však Anita není sama. Po krku jí několikrát půjde monstrum složené z jejích strachů. Tyto útěkové sekvence jsou děsivé a adrenalinové. Ze začátku samozřejmě víc než po několika opakování.

S monstrem v zádech

Pokud tvor stvořený z okvětních třešňových květů Anitu dopadne a zabije ji, vrátí se čas. Zdá se, že ztrápená dívka z rozpadlé rodiny nemůže zemřít, dokud nebude její příběh kompletně odhalen a osud zpečetěn. Vývojářům z Hexadrive se podařilo vytvořit krátké hororové dílo, které chytne za srdce. Na tvorbě hry se dokonce podílel vývojář Masahiro Ito, který se postaral o design třešňové zrůdy, a hudební mág Akira Jamaoka, jenž stvořil temné a industriální melodie znějící ze soundtracku.

Ano, oba tito pánové jsou bývalí členové Teamu Silent a podíleli se na nejslavnějších dílech série včetně toho prvního. Graficky vypadá hra spíš jako titul pro PlayStation 4, ale hráč jí to odpustí, protože stylově rozhodně špatně nevypadá. Hra světel děsí a člověk tak přehlédne bez problémů zakolísání frameratu nebo horší animace. Stejně tak toporný asynchronní dabing. V hraných sekvencích je to znát. DualSense čas od času vrní, ale nejde o nic zas tak výrazného nebo co by stálo za delší rozebrání.

Zcela zdarma na PlayStation 5

Silent Hill: The Short Message je nyní hrou určenou exkluzivně pro PlayStation 5, ale předpokládáme, že se na nějaký čas podívá i na ostatní platformy. Během hraní je pařan několikrát odkázán na americké hotlinky, na které by se měl obrátit, pokud má psychické problémy nebo se potýká s jinými strastmi. Je nám jasné, že když se hra neodehrává v onom nechvalně proslulém městečku zahaleném mlhou, ale v Kettenstadtu, budou některé starší ročníky prskat. Jenže zbytečně.

Tíživý pocit ze změn realit nechybí a tento nový přírůstek do celé hororové rodiny právoplatně patří. Až si při hraní přečtete, co je Fenomén Silent Hill, bude vše jasnější. Co je nejdůležitější – hra je zdarma. Zahrát by si ji měl proto každý, kdo má chuť se chvíli bát i naslouchat problémům mládeže. Možná některému z hráčů-rodičů otevře oči. Možná někomu ukáže, že chmury a deprese lze zvládnout. Za nás se prostě Silent Hill: The Short Message povedl, i když je důležitější jeho poselství než hratelnost samotná.