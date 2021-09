RECENZE: Film Mortal Kombat Legends je animovaný krvák pro fanoušky

Hurá, máme tu další Mortal Kombat! Nejde totiž o pokračování letošního rebootu, který jsme zvládli zhlédnout pouze po několika pivech, ale loňského solidního animáku Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Ten se (nejenom) nám líbil o poznání víc.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms je druhý díl každým coulem. Po retrospektivním úvodu, v němž divák vidí, co se stalo s rodiči Liu Kanga, se děj vrací do současnosti. Lidé svádí boj s démonickými jednotkami Shao Kahna. Dobro bojuje se zlem.

Snímek, který stejně jako jedničku režíroval Ethan Spaulding, diváka v úvodních minutách vůbec nešetří. Krev teče po hektolitrech, hlavy se sekají rychle jako kolečka junioru v masně a lámání kostí rezonuje v uších. Mrtvých jsou stovky. Jo, toto je Mortal Kombat, jak se patří. Ty největší brutality pak divák vidí rentgenovým pohledem, který známe už od devátého dílu herní série.

Sub-Zero chce pomstít smrt bratra

Příběh se točí kolem posledního turnaje Mortal Kombat, který vyjednají lord Raiden a císař Shao Khan u starších bohů. S tímto nápadem přišel sám tyran ohánějící se obřím kladivem. Bůh hromu a blesku překvapivě souhlasil. Jedině tak lze podle něj zabránit dalšímu krveprolití a sjednocení říší.

Rozjíždí se příběh, který si bere nejvíc z druhého dílu videohry (turnaj), přimíchává děj i z trojky (kyborgové) a dokonce i z Mortal Kombat X (Shinnok a jeho amulet). Příběh tedy pojednává o posledním Mortal Kombat turnaji, původu Liu Kanga a samozřejmě i pomstě Kuai Lianga. Sub-Zero Jr. touží po smrti Scorpiona, který v minulém díle zabil jeho bratra Bi-Hana. Hanza Hasashiho však zmanipuloval proradný čaroděj Quan Chi, který vyvraždil jeho rodinu a hodil to právě na Bi-Hana. Uvěří Kuai Liang Hanzovi, co se stalo? Druhý Sub-Zero toho má nad hlavu. Řeší nejen pomstu smrti bratra.

Dějových linek je víc než zlámaných kostí

Jeho klan Lin Kuei podstupuje násilnou kybernetizaci. Z válečníků se stávají kyborgové. Tato proměna už potkala Cyraxe a Sektora, kteří se vydávají po stopách Sub-Zera a Smokea. Aby toho nebylo málo, příběh se zaměřuje i na Scorpionův osud, který se snaží ovlivnit Shinnok.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Suma sumárum tu máme tolik dějových linek, že z toho jde hlava kolem. Stopáž filmu je opět kolem 80 minut, což je pro svižný animák tak akorát. Bohužel je zde tolik příběhů, že celek vypadá přeplácaně. Málokdo se tu dočká na obrazovce tolik času, kolik by si zasloužil.

Ultra Instinct Shaggy se probojoval do MK Pokud se vyžíváte v memech, jistě vám neunikla mánie kolem Shaggyho, která propukla v roce 2017. Tehdy se objevilo video z animovaného snímku Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur, v němž prostořeký hrdina přepere bandu motorkářů za doprovodu hudby z anime Dragon Ball Super. Video se šířilo se po internetu rychleji než kapavka ve věznici. Této ultrasilné verzi populární postavy se začalo přezdívat Ultra Instinct Shaggy. Následovaly další memy na stejné notě a fanoušci Mortal Kombatu se začali dožadovat, aby se objevil i v jejich oblíbené bojovce jako DLC postava. To se nakonec nestalo, i když je hratelný v neoficiální verzi 2D Mortal Kombatu. Nyní se fandové dočkali. Vymodlený bijec má v Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms bombastické cameo. Hned zpočátku se objeví s logem Warner Bros. Animation Scorpion, který metá salta. Bojovníka ovšem chytí pod krkem Ultra Instinct Shaggy, zařve hlasem Matthewa Lillarda: „Get over here, man!“ a vtáhne ho do Jinozemě. Pak se objeví i Scooby-Doo. Geniální. Minule sejmul u loga Scorpion kačera Daffyho.

Sice tu máme velké množství postav, ale co z toho, když z nich většina plní roli masa do mlýnku? Návrat hlásí klasické MK trio Liu Kang, Johnny Cage a vojanda Sonya Blade. Nechybí ani její parťák Jax Briggs, který se nyní pyšní robotickými pažemi nebo policista Stryker. Nabroušeným kloboukem seká nepřátele na kusy zase Kung Lao. Skvělý je obzvlášť Raiden.

Elektronický soundtrack opět chybí

Vede Liu Kanga a dokonce obětuje své božství, aby se mohl zúčastnit Mortal Kombatu. Co se nepřátel týče, vyčnívá pouze Shao Khan, protože ani Shinnok se nedočkal příliš prostoru. A to jsou k vidění bojovníci a zápasnice jako Li Mei, Kintaro, Jade, Reiko, D’Vorah nebo dokonce samotný Shang Tsung. Jak jsme napsali, jsou jenom maso do mlýnku.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Animace je stylová a pěkná. Od minule se nezměnila, což ale vůbec není na škodu. Na film se od začátku do konce kouká pěkně a vizáž jen pár postav bychom změnili. Hudba je dle očekávání mdlá a nevýrazná. Kdo by si dnes přál výrazný elektronický soundtrack k Mortal Kombat filmu? Že všichni fanoušci? Samozřejmě, že ano, ale nejspíš se ho už nikdy nedočkáme. Tucky zůstanou bohužel asi jenom vzpomínkou na 90. léta. Dabing je profesionální. Vyčnívá v něm Fred Tatasciore jako Shao Khan a především komik Joel McHale jako Johnny Cage.

Jeho hlášky jsou úderné a neuvěřitelně vtipné. Zasmáli jsme se nad nimi od srdce. Jsou rozhodně to nejzábavnější, co film nabízí. Škoda, že se McHale podle všeho neumí bít. Jinak by byl tím nejlepším adeptem i na hranou verzi Johnnyho Cage.

Chyby v titulcích Hnidopiši si mohou všimnout chyb v závěrečných titulcích. Jade je kreditována jako Skarlet a Li Mei zase jako Mileena. To jsou nám zmatky!

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms je příjemný snímek pro fandy a nikoho jiného. Nikdo jiný než příznivci krvavé série si ho neužije. Fandové na něm ocení cit pro detail. Například pozadí arény Lin Kuei, v níž spolu bojují Sub-Zero a Smoke. Hlášky jako „Fatality“ nebo „Finish Him“ také nechybí.

Toto je nenáročný snímek, který si na nic nehraje. Mnohdy už je děj přehnaný, viz. závěr s kaidžú, jehož obdoby jsme viděli už mnohokrát. Buďme proto upřímní. Film je povedený, ovšem předchozí díl je prostě lepší. Když se s tím smíříte, užijete si krvavou řežbu i v tomto animáku, který není dokonalý, ale přesto nabízí to nejdůležitější: zábavnost.