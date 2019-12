Zvolte nejhezčí hru 2019 <<

Aktuální generace konzolí se blíží ke svému konci, a tak jsme se oproti loňskému roku žádného výrazného grafického posunu nedočkali. To však neznamená, že by nebylo na co koukat. Ať už jde o ledově krásný postapokalyptický svět z Death Strandingu, technologií Ray-tracing poháněný Control, umělecké Disco Elysium, či nesmírně pestré Metro: Exodus. Anebo si tuto cenu odnese k dokonalosti dotažená PC verze Red Dead Redemption 2, která v této kategorii zvítězila už loni?

Svoji volbu si dobře promyslete, protože tentokrát můžete udělit pouze jeden hlas. Hlasování ve všech kategoriích končí 1. ledna 2020.