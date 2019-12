Která letošní hra má nejlepší otevřený svět? Hlasujte v naší anketě

Herní světy jsou dnes tak rozsáhlé, že není problém v nich utopit ani stovky hodin a stále objevovat něco nového. Jenže kde na všechny ty „open worldy“ vzít dostatek času?

V dnešní anketě vybíráme herní svět, ve kterém se vám letos nejvíce líbilo. Bylo to v postapokalypticky prázdné krajině bez života hry Death Stranding, pastelově barevném kýči z Far Cry: New Dawn anebo třeba v městském prostředí Division 2?

Svoji volbu si dobře promyslete, protože tentokrát můžete udělit pouze jeden hlas. Hlasování ve všech kategoriích končí 1. ledna 2020.