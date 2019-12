Zvolte nejlepší hru roku 2019. Na jednoho z vás čeká PlayStation 4

Do finále postoupily na základě průběžných výsledků ti nejúspěšnější z kategorií PC, PlayStation 4, Xbox One a Switch. Jinými slovy: pokud se například hra objevila v kategorii PC a v celkovém hlasování chybí, získala jen zanedbatelné množství hlasů. Velké rozdíly jsou ovšem i mezi hrami, které se probojovaly do finále. Prozatím také platí, že v rámci každé kategorie/platformy vede jiná hra. Více z průběžných výsledků prozradíme koncem prosince, kdy své hry zvolí také redakce Bonuswebu.



Hlasovat můžete až pro tři hry, pořadí her na stránce je náhodné. Obrázky ze všech postupujících her si můžete prohlédnout v galerii u tohoto článku. Sledovat hru roku lze i na samostatné stránce. Najdete tam již vydané kategorie, ale postupně se tam objeví i ty zbývající (Nejlepší grafické zpracování, Nejlepší příběh, Nejlepší otevřený herní svět, Největší zklamání).



Partnerem letošního ročníku ankety Hra roku na Bonusweb.cz je PlayStation 4, na tři z vás proto čekají následující ceny: 1. místo: PlayStation 4 500 GB

2. místo: Death Stranding, MediEvil

3. místo: Death Stranding



Pravidla jsou k přečtení zde. Hlasovat ve všech kategoriích můžete až do 1. ledna 2020 (23:00).