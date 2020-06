I počítačové hry mají své mýty. Vybrali jsme tři nejzábavnější

Zdaleka nejrozšířenějším mýtem je bezpochyby ten, že herní novináři jen celý den hrají hry a žijí z úplatků, které přijímají od velkých vydavatelství za pochvalné recenze. Bojovat s argumenty typu „důkaz nemám, ale psali to na internetu, tak to bude pravda“ je ovšem od začátku odsouzené k neúspěchu, a tak se raději pojďme podívat na některé klasické herní legendy, které jsou alespoň zábavné.



Nukleární zbraně ovládané PlayStationy

V roce 2000 oběhla mediální svět zpráva, že Saddám Husajn ve velkém skupuje konzole PlayStation 2 a plánuje z nich vyrobit obří superpočítač, kterým bude ovládat bezpilotní letadla a rakety s nukleárními hlavicemi. S informací jako první přišel konzervativní server WorldNetDaily, který Wikipedie označuje jako známého šiřitele konspiračních teorií, přesto zprávu přejaly i některá další média.

Nahradit specializovaný hardware herní konzolí je sice řešení „á la Babica,“ teoreticky by však fungovat mohlo.

Na první pohled totiž působila důvěryhodně. Irák byl tehdy kvůli Husajnově režimu pod těžkým embargem na nákup veškerých technologií a výpočetní výkon konzole byl více než solidní. „Jak se konzole stávají stále silnějšími, smazává se rozdíl mezi hračkou a zbraní,“ řekl bezpečnostní expert Gary Milhollin televizi NBC. Mluvčí Sony se ke kauze opatrně vyjádřil s tím, že společnost nemůže být zodpovědná za to, co se s konzolemi stane poté, co je rozprodá svým distributorům.

Těžko říct, jestli samotná zpráva vznikla na základě nějakých reálných podkladů, nebo šlo jen o bohapustý výmysl a strašení lidí. Pravdou však je, že hardwarová architektura PlayStationu byla silně uzavřená, a tak by irácké inženýry asi čekalo spousta práce.

Samotná myšlenka na propojování konzolí dohromady rozhodně není zcestná, americká vláda například v roce 2010 disponovala tzv. Condor Clusterem, který tvořilo 1 760 konzolí PS3, což z něj dělalo jednu z nejvýkonnějších výpočetních jednotek světa.

Polybius

Když kolem roku 1981 do několika arkádových heren v americkém Portlandu přibyl nový kabinet se hrou Polybius, okamžitě se u něj začaly tvořit fronty. Jednak měl jakési zvláštní, obtížně definovatelné kouzlo, jednak nebyl nikde jinde k vidění. Jenže po nějaké době si lidé na dětech, které si Polybia zahrály, začali všímat zvláštních věcí: trpěly úzkostmi, depresemi, ztrátou paměti a nočními můrami.

Tajemný automat Polybius se objevil i v populárním seriálu Simpsonovi.

Množily se zvěsti o tom, že po setmění navštěvují herny „muži v černém“ a cosi s automaty provádějí. Šlo o pokusy na lidech? Nebo o supertajnou vojenskou náborovou kampaň ve stylu Enderovy hry? Anebo jsou za tím vším mimozemšťané? Poté, co v krátké době za nevyjasněných okolností zemřelo v okolí několik dětských návštěvníků heren, automaty zmizely a už je nikdy nikdo neviděl.

Podle britského Eurogameru bylo tou dobou v Portlandu opravdu zaznamenáno několik případů zdravotních komplikací, které se vztahovaly k videohrám. Dvanáctiletý Brian Mauro onemocněl při pokusu stanovit světový rekord v hraní Asteroids, mladíci Jeff Dailey a Peter Burkowski v ročním odstupu zemřeli na zástavu srdce u hry Berserk.

Ani návštěvy „mužů v černém“ v arkádových hernách nejsou zřejmě úplnou smyšlenkou. Faktem je, že tyto nové typy podniků k sobě často lákaly i podlé živly. Prodej drog nebo nelegální sázení (gambling) nebyly bohužel žádnou výjimkou, a tak není divu, že se o tyto provozovny zabývala i FBI.

Každopádně dnes si Polybius můžete zahrát v mnoha variacích na prakticky všech aktuálních herních zařízeních.

Prokletí série Madden

Po zveřejnění na obalu Madden NFL 2003 začala kariéra Marshalla Faulka upadat. Tak jako většině z ostatních hvězd, které se na obalu této série objevily.

Objevit se na obalu nového ročníku masivně prodávané videohry je pro všechny sportovce obrovská čest. V případě amerického fotbalu Madden od EA Sports to ovšem není tak jednoznačné. Fanoušci si povšimli, že pro většinu z tzv. „cover athletes“ šlo o kariérní vrchol, který následoval prudký propad ve výkonnosti.

Vše začalo u Garrisona Hearsta, který si krátce po svém zveřejnění na obalu Madden NFL 99 zlomil kotník a byl nucen vynechat dvě sezony. Magazín Digital Trends vysledoval, že z celkem 20 sportovců, kteří se na obalu v průběhu následujících let objevili, jich hned 16 bylo v následující sezoně postiženo nějakou formou zranění.

Jde o tak známý fenomén, že podle něj dokonce v Electronic Arts chtěli natočit filmovou komedii. V posledních letech se však zdá, že kletba vyprchala. Nebo se dokonce vyloženě otáčí? Když se novináři zeptali Lamara Jacksona, který bude tváří Madden NFL 21, jestli se kletby nebojí, odpověděl: „Patrick Mahomes je na obalu loňského ročníku a byl nejdůležitějším hráčem finále Super Bowlu. Chci tu kletbu. Doufám, že je to kletba.“