V Praze vzniká množství počítačových her. Přináší i virtuální život bezdomovce

Díky světu počítačových her se můžeme stát tím, o čem jsme snili jako malí, například závodníkem, astronautem nebo elitním vojákem. Nikdo však asi nesnil o tom, že by se stal bezdomovcem v české metropoli. Přesto tu možnost zažít Prahu v kůži bezdomovce je a zážitek je to autentický.