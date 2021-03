Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v dubnu

1. Hobo: Tough Life

Na čem: PC

Kdy: 13. dubna



Hobo: Tough Life sice může působit na první pohled stejně šíleně jako třeba Goat Simulator, ale ve skutečnosti je to propracovaný simulátor života bezdomovce v jeho syrovosti a bezútěšnosti okořeněný špetkou nadsázky. Hra se prodává v předběžném přístupu na Steamu už necelé čtyři roky (tehdejší dojmy si přečtěte na Bonuswebu zde), tvůrci však na hře poctivě makali a během letošního dubna by měla předběžný přístup opustit.

2. Returnal

Na čem: PlayStation 5

Kdy: 30. dubna

Podařilo se vám ulovit PlayStation 5? Potom vás bude pravděpodobně zajímat tato exkluzivita. Returnal působí jako third-person sci-fi střílečka říznutá psychologickým hororem. Svět hry je procedurálně generovaný, aby pokaždé zprostředkoval trochu jiný zážitek. Vžijeme se do role Seleny, která nouzově přistane na neustále se měnící mimozemské planetě. Hra využije možností ovladače DualSense i 3D audia.

3. New Pokémon Snap

Na čem: Switch

Kdy: 30. dubna

Pokémon Snap je přes dvacet let starý spin-off, který vyšel na Nintendo 64 a jehož náplní je fotografování pokémonů. A to za různě stanovených podmínek. Hra funguje tak, že se pohybujete po předem dané trase, takže se můžete soustředit na fotografování. New Pokémon Snap je oficiální pokračování, které slibuje v podstatě to samé. A vypadá slibně. Jednou z novinek je editor fotek, který umožní si své snímky vymazlit a sdílet s ostatními, včetně možnosti ohodnotit práci ostatních. Potvrzena byla také možnost ovládat hru s využitím gyroskopu. Dobrodružství se odehrává v regionu Lental.

4. Oddworld: Soulstorm

Na čem: PC (Epic), PlayStation 4, PlayStation 5

Kdy: 6. dubna

Legendární plošinovka je zpět. Cílem hry bude opět zachraňovat kolegy, kteří jsou nuceni otročit v továrnách v krutých podmínkách. Tentokrát má být ovšem říznutá RPG prvky či craftingem, který umožní vytvářet si zbraně na míru proti nepřátelům. Důležitější však bude lstivost a opatrné řešení problémů. Systém karmy, respektive vaše chování, vás pak dovede k dobrému nebo špatnému konci.

5. Total War: ROME REMASTERED

Na čem: PC

Kdy: 29. dubna

Remasterů vychází dnes spousta, ale tento stojí za pozornost. Řeč je o strategické legendě Rome: Total War z roku 2004. Nová verze láká na 4K grafiku, podporu širokoúhlých monitorů, upravené budovy, objekty a efekty. Vylepšena byla kamera, ale i herní mechanismy. A kdo na Steamu vlastní původní hru, remaster si může pořídit do 31. května za polovic. Dobrou zprávou také je, že na remasteru spolupracují mistři špičkových portů z Feral Interactive.

Dále vychází

Outriders je kooperativní RPG střílečka ve stylu The Division či Destiny, nicméně demo naznačilo, že to nakonec taková pecka asi nebude. Vychází 1. dubna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii. Velká paráda ovšem je, že se hned v den vydání objeví v konzolovém Xbox Game Passu. Za to palec nahoru. Gameplay zde.

Baseballový MLB The Show 21 vychází 20. dubna na staré i nové konzole.





vychází 20. dubna na staré i nové konzole. MotoGP 21 vychází na PC, Switch, Stadii a staré i nové konzole 22. dubna.





vychází na PC, Switch, Stadii a staré i nové konzole 22. dubna. Povedený spin-off Yakuzy Judgment vyjde 23. dubna ve vylepšené verzi na next-gen konzole a Stadii. Kromě hezčí grafiky můžeme očekávat 60 FPS, kratší nahrávací časy a přítomnost všech DLC. Trailer sledujte zde.





vyjde 23. dubna ve vylepšené verzi na next-gen konzole a Stadii. Kromě hezčí grafiky můžeme očekávat 60 FPS, kratší nahrávací časy a přítomnost všech DLC. Trailer sledujte zde. Nier Replicant ver.1.22474487139... je vylepšená verze původní hry Nier Replicant z roku 2010. Podívá se na PC, PS4 a Xbox One. Více prozradí následující video.





je vylepšená verze původní hry Nier Replicant z roku 2010. Podívá se na PC, PS4 a Xbox One. Více prozradí následující video. Terminator: Resistance se 30. dubna dočká next-gen verze na PlayStation 5.





se 30. dubna dočká next-gen verze na PlayStation 5. R-Type Final 2 je klasická střílečka s raketou, která letí zleva doprava. Video zde.





je klasická střílečka s raketou, která letí zleva doprava. Video zde. Stitchy in Tooki Trouble je 2.5D hopsačka, která působí jako pocta Donkey Kongovi. Vychází 15. dubna na Switch, v akci se na hru podívejte tady.