Povede se nový Assassin’s Creed Valhalla? Čím nás může nalákat i odradit

Série Assassin’s Creed měla poměrně jednotný herní styl mezi „jedničkou“ z roku 2007 až dílem Syndicate z roku 2015: plížení, parkour a rychlá akce spojená s používáním skryté čepele. Jistě, byly tu výkyvy herní tematiky jako třeba Black Flag či Rogue, které se zaměřovaly zejména na námořní bitvy, ale jinak by se dalo říci, že pokaždé bylo víceméně jasné, co čekat.

Pak ale přišla změna s tituly Origins a Odyssey, které daleko více připomínaly velkolepá RPG, zejména třetí díl série The Witcher. Najednou byl ústředním motivem velký otevřený svět rozdělený na zóny podle hráčského levelu, hlavní postavy dostaly možnosti odemykat různé schopnosti v závislosti na použitém stylu boje a zcela zmizela skrytá čepel. Jsou to kvalitní tituly, ale u mnohých nezapadly do očekávání, která v nás vychovaly předchozí hry série.

Nadcházející titul Valhalla by ovšem měl vrátit pomyslnou rovnováhu a některé prvky, od kterých se Origins a Odyssey odklonilo, ale zároveň si i zachovat moderní pojetí. Takže na co přesně se můžeme podle doposud odhalených informací těšit?

Návrat ke kořenům

Už z prvního traileru bylo patrné, že skrytá čepel asasínů je zpět. To je velice vítaná změna, neboť od této ikonické zbraně se v posledních dvou dílech zcela upustilo. Jednak proto, že skrytou čepel zkrátka nahradily „kritické zásahy“, které jsme mohli zasadit nic netušícím nepřátelům jakoukoliv zbraní a dále také proto, že na ni zkrátka po příběhové stránce ještě bylo příliš brzy: Origins i Odyssey se odehrávaly víc než tisíc let před děním prvního dílu, ve kterém proslavil skrytou čepel původní asasín Altaïr.

Náš hlavní hrdina (či hrdinka, budete si moci vybrat) Eivor však skrytou čepelí disponovat bude, byť ne hned od úplného počátku hry. Co hráči možná uvítají ještě víc, je fakt, že opět bude jeden zásah čepelí v případě, že protivníka překvapíte, smrtelný. Už se tak nestane jako například v Odyssey, že i při sebevětší snaze překvapit kapitána pevnosti mu zásahem meče do zad uberete jen dvě třetiny životů. Skrytá čepel znamená při správném použití okamžitou smrt, ať už je vaším cílem obyčejný pěšák nebo generál armády ve zlaté zbroji.

Ačkoliv jsou Vikingové zdatní mořeplavci a lodě ve hře rozhodně chybět nebudou, půjde skutečně ryze o dopravní prostředek. Námořní bitvy, tak jak je známe z nových dílů, ale třeba i z Black Flag či Rogue, tedy salvy z kanonů či katapultů, ve hře nebudou. Ubisoft místo toho slibuje souboje na palubách lodí, takže ve hře pravděpodobně bude nějaký systém zachycení nepřátelské lodi a přepadení její posádky.

Pokud patříte k těm, kteří si libují ve špičkových hudebních doprovodech minulých cílů, skvělou zprávou je to, že na soundtracku Valhally se bude podílet jak tvůrce legendární hudby z Assassin’s Creed, II, Brotherhood a Revelations Jesper Kyd, tak třeba i Sarah Schachner, která zase dodala hudbu dílům Black Flag, Unity či Origins.



Valhalla bude po příběhové stránce opět rozvíjet i linku dění v „současnosti“, takže si opět zahrajeme i za Laylu, kterou známe už z Origins i Odyssey. Layla má stejnou funkci jako Desmond z původních dílů, tedy jako člověk, který prožívá životy svých předků pomocí stroje Animus. Ubisoft sice moderní svět v posledních několika dílech hodně upozadil, takže tak trochu očekáváme, že ani ve Valhalle nebude tvořit obsah týkající se Layly více než 5 procent celé hry. To se ale můžeme mýlit.

Zpátky bude také možnost skrýt se v davu, což je další mechanismus, od kterého se v posledních dílech upustilo. Jak přesně to bude fungovat, zatím nevíme, ale autoři také naznačili, že kápě bude mít efekt v závislosti na tom, zda ji budete mít nasazenou, či nikoliv. Skutečně to vypadá, že plížení bude zase o něco zábavnější.

Dobrou zprávou je také zachování ptačího společníka, tentokrát bude mít Eivor k dispozici vránu. Ta bude patrně fungovat stejně jako orel v předchozích dílech, díky kterému si tak budete moci jeho očima „naskenovat“ prostor okolo vás, odhalit nepřátele, truhly s poklady či skryté chodby. Novinkou bude, že si budete moci upravit i vzhled vašeho ptačího společníka.

Potenciál to celé zkazit stále existuje

V minulosti série Assassin’s Creed máme zároveň i mnoho příkladů, kterým by se Ubisoft měl vyhnout velkým obloukem. Nemáme teď na mysli jen otřesný start dílu Unity, který byl na dlouhou dobu terčem posměchu kvůli tomu, jak moc byl prolezlý grafickými i jinými bugy, ale třeba i přítomnost mikrotransakcí, které nejsou Ubisoftu vůbec cizí. Jejich přítomnost zatím nikdo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Pokud se něco novým dílům jako Origins či Odyssey aktivně vyčítá, tak to jsou všemožné úkroky stranou od původní myšlenky historického realismu. Zatímco ještě u prvního dílu Ubisoft s omluvou vymazal ze hry malou kuši, protože ji v takové podobě ještě tehdy lidé neznali, v posledních dílech běžně bojujete s mumiemi, minotaury a obry.

Proslýchá se, že Valhalla se bude spíše snažit zachovat historickou přesnost, ale zároveň dílu nebude chybět ani nadpřirozený element, byť snad jen opět pomocí různých snů, halucinací a podobně. Zkrátka doufáme, že se opět Ubisoft moc neutrhne ze řetězu.

Vzhledem k tomu, že děj Valhally má stále pár stovek let daleko do dějové linky prvního dílu, nikdo si stále není příliš jistý, nakolik zde budou vystupovat řády asasínů a templářů. Je tak možné, že je opět plně nenahradí jen „skryté bratrstvo“ (hidden ones) a jejich nepřátelé nebudou opět vedeni formou kultu bažícího po moci, tedy že celá hra bude jen jakousi paralelou k pozdějšímu ději. Každopádně doufáme, že už bude tento konflikt více připomínat ten, jaký nám nastínily původní díly.



No a nakonec bychom také rádi, aby Ubisoft konečně přestal strukturovat mapu herního světa tak, že některé lokality budou centrem dění po dlouhou dobu, zatímco jiné budou zcela prázdné. V Origins dával alespoň tento koncept trochu smysl v tom, že se vždy jednalo o pouště na okrajích mapy, kde tak bylo celkem logické, že nic není. Ovšem u Odyssey působily některé prázdné úseky mapy starověkého Řecka opravdu nepatřičně.

Napadá vás něco, co byste ve hře rádi viděli, nebo naopak čeho by se měli autoři Valhally určitě vyvarovat? Napište nám do diskuse pod článkem.