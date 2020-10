Šest nejočekávanějších her, které vycházejí v listopadu

1. Assassin’s Creed Valhalla

Kdy: 10. listopadu (19. listopadu v EU na PlayStation 5)

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Stadia

V Assassin’s Creed Valhalla budeme budovat vlastní osadu a podnikat z ní nájezdy. Příběh zpracovává osudy vikingů, kteří se vylodí v Anglii a válčí s Alfrédem Velikým. Kromě atraktivní tematiky se můžeme těšit i na nádherný otevřený svět, uzavírání aliancí a volby, které mají dopady. Na druhou stranu, pokud vás už utahaly rozmáchlé minulé díly, Valhalla asi nebude pro vás. První dojmy z hraní čtěte na Bonuswebu zde.

2. Yakuza: Like a Dragon

Kdy: 10. listopadu (PS5 verze vyjde 2. března 2021)

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5



Série Yakuza bývá označována jako městská akce, jen je o něco ukecanější a bláznivější. Like a Dragon ovšem přichází s řadou novinek. Nový je nejenom hlavní hrdina, ale i oblast (Jokohama), hra se více přiklání k RPG, přichází s tahovými souboji... a vypadá to, že to bude stát za to. V Japonsku už hra vyšla na PlayStation 4 a magazín Famitsu udělil 38 bodů ze 40.

3. Call of Duty: Black Ops Cold War

Kdy: 13. listopadu

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5

V rámci letošního dílu válečné střelnice se vrátíme do období studené války. Příběh vychází ze skutečných událostí a kombinuje je s fikcí. Podle agenta ruské tajné služby Yuriho Bezmenova měl Sovětský svaz plán, jehož cílem bylo destabilizovat demokratické země. První demoralizační fáze měla trvat patnáct až dvacet let. Po ní následují destabilizace, krize, kdy dojde ke změnám v mocenských strukturách, a nakonec normalizace. Jak to ve hře nakonec dopadne, teprve uvidíme, navštívíme každopádně například východní Berlín, Vietnam, Turecko nebo centrálu sovětské KGB.

4. Spider-Man: Miles Morales

Kdy: 12. listopadu

Na čem: PlayStation 4 / 5

O projektu Miles Morales se původně hovořilo jako o rozšíření k povedenému a komerčně velmi úspěšnému Spider-Manovi. Nakonec je to samostatně spustitelná hra, která vychází zároveň s PlayStationem 5, ale dostupná bude i na PlayStationu 4. Příběhově navazuje na předchozí hru a její DLC The City that Never Sleeps. Ultimátní edice pro PlayStation 5 obsahuje nejenom hru, ale i Spider-Man: Remastered, což je „vylepšená“ verze původní hry.

5. Hyrule Warriors: Age of Calamity

Kdy: 20. listopadu

Na čem: Switch



Hra Hyrule Warriors: Age of Calamity je zasazena sto let před fantastické RPG The Legend fo Zelda: Breath of the Wild, tedy před událost známou jako Great Calamity. Není to ovšem pokračování, respektive prequel, ale hra ve stylu Warriors. To znamená, že se zvoleným hrdinou budete bojovat proti ohromným armádám, přičemž skvělý zážitek umocní přepálené animace útoků a řetězení komb. Samozřejmostí jsou pak prvky strategie, kdy se snažíte ovládnout klíčové body na mapě.



6. World of Warcraft: Shadowlands

Kdy: 24. listopadu

Na čem: PC, Mac

V listopadu vyjde po mírném odkladu také osmá expanze k MMORPG World of Warcraft. V Shadowlands se vypravíme do podsvětí, což je místo, kam zamíří všichni, kteří ve světě Warcraftu zemřou. Arbitr posoudí vaše skutky a podle toho vás pošle do jedné z říší. A právě k jedné ze čtyř se hráči na maximální úrovni přidají. Novinkou je náhodně generovaná věž Torghast. Více čtěte v našem preview nebo si prohlédněte komentovanou galerii z alfa verze.

PlayStation 5 a Xbox Series X/S Listopad se nese ve znamení příchodu nové generace konzolí od Sony a Microsoftu. Jenže: listopadová várka už je beznadějně rozebrána v předobjednávkách a pokud se na nás neusměje štěstí, moc se nepočítá ani s dostupností v prosinci. Obchody očekávají novou várku až v únoru 2021. PlayStation 5 - Prodávat se bude ve dvou verzích, a to s šachtou na disky za 13 490 korun a bez za 10 790 korun. Výkonově jsou totožné. Xbox Series X/S - Microsoft jde na next-gen jinak. Vlajková loď Xbox Series X bude stát 13 499 korun. Do prodeje ovšem půjde i kompaktní Xbox Series S, který ovšem nemá šachtu na disky, velikost SSD je poloviční a výkon nižší. Nezvládne totiž nativní 4K, ale jen 1440p. Kompromisů nakonec bude víc. Výrazně nižší je ovšem i cena, prodávat se bude za 7 999 korun. Sony i Microsoft společně lákají na zpětnou kompatibilitu her a rychlejší nahrávání díky SSD. PlayStation 5 Xbox Series S a Xbox Series X

V říjnu dále vychází

Řada her se dočká většinou bezplatné next-gen aktualizace, díky níž starší hry využijí možností nového hardwaru. Například majitelé Xboxu Series X si určitě budou chtít vyzkoušet Forzu Horizon 4 či Gears 5.

Pěkně vypadá Dirt 5, který půjde hrát až ve 120 FPS. Na 4K trailer z Xboxu Series X se podívejte zde.

Godfall je akční hra na hrdiny, která si vypůjčuje herní principy z podžánru „looter shooter“, jen to bude „looter slasher“, protože se nebude střílet, ale používají se chladné zbraně. V Evropě vychází 19. listopadu na PC a PlayStation 5, na gameplay se podívejte zde.

Velmi dobře vypadá 3D hopsačka Sackboy: A Big Adventure, která míří na PlayStation 4 a PlayStation 5. Trailer je k vidění zde.

Mnoho fandů se jistě těší i na remake Demon’s Souls, který vyjde exkluzivně na PlayStation 5. Na trailer se podívejte zde.

Remasteru se dočkají závody Need for Speed Hot Pursuit z roku 2010, vyjde ovšem jen na PS4, Xbox One a Switch. Na dvouminutový trailer s minimem gameplaye se můžete podívat tady.

Fandové Destiny 2 se 10. listopadu dočkají nášupu v podobě expanze Beyond Light. Na příběhový trailer se podívejte tady.