Jak mi zemřel táta. Dodnes to nevstřebávám, líčí Miloš Říha mladší

„Vzalo ho, když už dopředu místo něj jmenovali jiného trenéra. Byl z toho tak nastartovaný, že se rozhodl ukázat všem. Věřil, že to tam vyhrajeme,“ říká jeho syn.

Dnes je to ale taky pět měsíců, co se s tátou naposledy rozloučil v pardubickém krematoriu. Teď Miloš Říha mladší, profesí rovněž hokejový kouč, poprvé vypráví o posledních otcových týdnech. „Kdyby mu vyšla práce v Česku, jsem přesvědčený, že by to nemělo takový konec. Byl by pod větší kontrolou a měl na rozdíl od Slovenska klid.“