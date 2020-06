Říha se choval tak vulgárně! Ponižoval hráče, tvrdí Slovák Kopecký

Kopecký sehrál za Slovan v sezoně 2016/17 pouhých patnáct zápasů, víc dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nevydržel. Podle jeho slov kvůli Říhovi. Rychlá štace znamenala pro nyní 38letého Slováka konec kariéry.

„Nikdy předtím jsem nezažil, aby se nějaký trenér choval k hráčům na střídačce stejně jako Miloš Říha. Byl jsem v šoku, jak jim během zápasu vulgárně nadával. A to jsem hrál dlouhá léta v zámoří, pak rok v Třinci,“ svěřil se Kopecký pro slovenský web sme.sk.

Redakce iDNES.cz se Říhu snažila kontaktovat, na dotazy ale do vydání článku nereagoval.

Kopecký patří mezi úspěšné a respektované Slováky. V roce 2008 vyhrál NHL s Detroit Red Wings, o dva roky později s Chicago Blackhawks a na jaře 2012 získal stříbro na mistrovství světa s reprezentací. Se zámořím se rozloučil na Floridě v roce 2015 a zamířil do Evropy. Po Třinci a Trenčínu se dostal do Bratislavy.

„Říkal jsem si, jak může takový trenér vést mužstvo v KHL. Kvůli němu jsem ve Slovanu nechtěl prodloužit smlouvu. Nestálo mi to za to,“ tvrdí. „Od Branka Radivojeviče (před třemi let hrál třeba za Liberec, předtím dlouho v NHL) jsem o Říhovi slyšel, trénoval ho ve Spartaku Moskva. Říkal jsem si, že tak hrozné to být nemůže, zažil jsem přece různé trenéry. Ale tohle byl extrém.“

Kopecký zažil v Detroitu i kouče Mikea Babcocka, nedávno propíraného hrubiána, když se rozjelo obviňování koučů v NHL z šikany a rasismu. Švéd Johan Franzén jej označil za tyrana.

„Ano, lidi ho neměli rádi, choval se povýšeně, k někomu až arogantně. Ale nikdy nebyl agresivní! A musí se nechat, že patří k nejlepším trenérům, protože z hráčů dostane maximum. Má cit pro hru,“ říká Kopecký. „V zámoří, když uděláte chybu, posadí vás na pár střídání, ale Říha nadával 35letým chlapům i mladíkům. Jak ti se mají posouvat, když se k nim takhle někdo chová?“

Říhova ráznost a svébytnost zaskočila i české reprezentanty před loňským mistrovství světa. Později ale s jeho přístupem veřejně problém neměli a někteří ho i chválili.

Chování trenérů a zážitky v kabině se staly velkým tématem poprvé loni na podzim, kdy Kanaďan Akim Aliu obvinil kouče Billa Peterse z rasismu. Aliua pak v Litvínově vedl svérázný Vladimír Kýhos, který naopak řekl, že to Aliu nemá dobrou povahu.

Bývalý bitkař Dan Carcillo zase během června společně s dalším bývalým útočníkem Garrettem Taylorem sepsal žalobu proti kanadským juniorským soutěžím CHL (řadí se pod ni OHL, WHL a QMJHL) za nezřízenou šikanu nováčků staršími spoluhráči.

V Česku lidé debatují nad přístupem trenéra Martina Stloukala k hokejovým dorostencům v Technice Brno. Do médií se totiž dostala nahrávka jeho vulgárního proslovu v kabině.

Klub ho pokutoval a hokejový svaz po něm požaduje omluvu. Celou věc předal i disciplinární komisi.

Nejnověji se k tomu vyjádřil ve čtvrtek Jaromír Jágr: „Já si nemyslím, že máš právo člověka nebo trenéra odsoudit během deseti minut – neřeknu motivačního proslovu – ale mělo to tak vyznít. Zažil jsem trenéry daleko sprostější. I ty, kteří v životě neřekli sprosté slovo. Osobně s tím problém nemám, ale co člověk, to názor.“