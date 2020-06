Říha odmítá, že by ponižoval: Mrzí mě, co si jeden dovolí. Někdo mu poradil

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a vicemistr světa Kopecký se v rozhovoru pro sme.sk vrátil k sezoně 2016/17, v ní nastoupil k 15 zápasům za Slovan Bratislava, připsal si jednu asistenci, náhle skončil a s tím i jeho kariéra.

Jako důvod nyní uvedl právě Miloše Říhu, donedávna kouče české reprezentace: „Nikdy předtím jsem nezažil, aby se nějaký trenér choval k hráčům na střídačce stejně jako on. Byl jsem v šoku, jak jim během zápasu vulgárně nadával. Říkal jsem si, jak může takový trenér vést mužstvo v KHL. Kvůli němu jsem ve Slovanu nechtěl prodloužit smlouvu. Nestálo mi to za to.“

Říha má na věc opačný názor. Slova Kopeckého ho zaskočila.

Máte chuť reagovat?

Co jsem si přečetl, mi je dost nepříjemný, samozřejmě to je nesmysl. Nevím, proč má potřebu to říkat, znám ho. Klidně vám ten příběh řeknu.

Prosím.

Zmiňuje taky Branka Radivojeviče, že ho na mě upozorňoval. Toho jsem vedl ve Spartaku Moskva spolu s Ivanem Barankou, Štefanem Ružičkou nebo Jurajem Mikúšem. A pod naším vedením se z nich stali jedni z nejlepších hráčů v KHL, dostali se i do dalších klubů, byli úspěšní.

A co ten Tomáš Kopecký?

Netuším, za jakých okolností předtím opustil Třinec, měl tam obrovský plat. My si ho vybrali, protože ho znám jako dobrého bruslaře, pracovitého kluka, jenže jeho výkony mě překvapily. Působil na střídačce bez zájmu, bez emocí, jako by si řešil nějaké svoje problémy. Nebodoval. Realizační tým, doktoři, asistenti nebo i já jsme si s ním kolikrát sedli, povídali si s ním. A on se ze dne na den rozhodl, že odchází.

Třinecký Tomáš Kopecký se raduje z gólu.

Jen tak?

Po žádných připomínkách, nestěžoval si. My jsme ještě Tomáše přemlouvali, ať neblázní, že se do formy dostane. Je to hodnej kluk. Nechtěl o tom ani slyšet. Teď si asi prochází dalším obdobím, podle mě ale ta slova ani nejsou z jeho hlavy. Tomáš je výbornej kluk, charakterově vůbec ne špatný. Sám přemýšlím, proč to teď vytáhl.

Jste na své hráče vulgární?

Já na své hráče nikdy vulgární nebyl. Taky si řekněme, co znamená vulgární. Ať si každý vzpomene na jiné trenéry. Ano, i já jsem na střídačce vulgární, ale ne vůči svým hráčům. Všichni ví, že jsem emotivní proti rozhodčím. Naopak já za hráče bojuju. Většina kluků, které jsem trénoval, se dostala do vynikajících klubů, do Ruska, Ameriky. Nikdo si nestěžoval. Až teď někdo něco vytáhne po tolika letech. Místo toho, aby to jako chlap řekl osobně do očí, že se mu něco nelíbilo.

Řekl byste, že jste přísný trenér?

Tak hráče jako trenér okřiknete, ale nepřipadá v úvahu, abych jim ještě na střídačce nadával. Můžeme si vynadat oba v kabině, ale ne že to budete říkat veřejně. Ke starším i mladým mám respekt. A úspěchy mi nikdo neodpáře, i když mě mrzí, co si jeden hráč dovolí.

Přestává podle vás platit, že co se stane v kabině, to tam má zůstat?

Možná, protože jim to dovolujeme. Tomáš mluvil i o Mikeu Babcockovi, že byl vulgární, ale výborný trenér. V Americe by si to proti němu nedovolil říct. Jenom čekám, kdy se ozve další a bude se teď na každého vytahovat něco.

Byl byste rád, kdyby se vám Tomáš Kopecký ozval a vyříkali jste si to?

Já nevím. Asi slyšíte, že říkám, že to je výbornej kluk. Já s ním žádný problém nemám a myslím si, že mu to spíš někdo poradil. Mám tušení kdo, ale neřeknu to. Už se k tomu nebudu vyjadřovat. To tam klidně napište, ať mi kvůli tomu nikdo už nevolá. Nechci to řešit.