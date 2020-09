Říha byl jeden z nejlepších trenérů. Muselo to jít strašně rychle, smutní Vůjtek

Vladimír Vůjtek vzpomíná pro iDNES.cz na kouče Miloše Říhu, který v 61 letech zemřel, na jeho povahu a profesní úspěchy.



Znali jste se dlouho, viďte?

Dlouho. Potkávali jsme se už jako hráči, já hrál za Duklu Trenčín, on za Vítkovice (v sezoně 1980/81). Když jsem o pár let později Vítkovice trénoval, přivedl jsem ho k nám zpět. Dával se dokupy po tom, co si v době, kdy hrál za Gottwaldov, zlomil nohu při havárii autobusu. Hráli jsme druhou ligu a postupovali (v sezoně 1985/86).

Musíte mít spoustu vzpomínek.

Jen ty dobré, jako hokejisté jsme si byli podobní. Miloš byl taky kliďas, rozvážný centr, k mantinelům moc nechodil, zato měl vynikající přihrávku a vidění hry. Až trenérskou povahou jsme se lišili.

Jak?

On byl prudký, hlavně rozhodčím to velice znepříjemňoval. Potkávali jsme se jako trenéři v naší lize i potom v Rusku. Nejvíc asi v době, kdy já koučoval moskevské Dynamo a on moskevský Spartak (v sezoně 2008/09), to jsme společně slavili jeho padesáté narozeniny. Spřátelili jsme se, chodili na večeře a kecali jsme třeba právě i o jeho povaze.

Co jste mu říkal?

Povídal jsem: „Miloši, vždyť ty rozhodčí vždycky akorát poštveš proti sobě“. A on mi odpovídal: „Držím se do půlky zápasu, ale pak to na mě stejně přijde.“ Byl hodně temperamentní. Vzpomínám si, jak kvůli tomu se mnou jednou prohrál zápas.



Ano?

Čtyři minuty před koncem to bylo 2:2, spělo to k remíze, ale rozhodčí Říhův tým potrestal na dvě minuty. A Miloš to neunesl, spustil tu svoji gestikulaci, dohadoval se, až mrštil trenérskou tabulí o led. Od sudího Bulanova dostal další trest, my hráli pět na tři a rozhodli o vítězství. Tak jsem mu to nadhodil. Řekl, že se v ten moment nemohl udržet.

Na druhou stranu - to, jaký byl, ho dostalo mezi trenérskou elitu.

Rozhodně. Jindy křičel na rozhodčí a hráče to vyhecovalo. Řekli si: Pozor, Říha je naštvaný, musíme ze sebe vydat víc. Jeho velikost ukazuje i to, jak dlouho vydržel v Rusku (v KHL dohromady 11 sezon, 8 na lavičkách ruských týmů, tři ve Slovanu Bratislava). Tam to pro cizince není jednoduché, uspěje málokdo, jen ti nejlepší vydrží. A on byl podle mě opravdu jeden z nejlepších trenérů Československa. Věděl, kdy má pochválit, s hráči to uměl.

Nepřekvapilo vás proto, když Říhu nařkl slovenský hokejista Tomáš Kopecký z ponižování?

V kabině jsem nebyl, ale nezdálo se mi to. K Milošovi mi to nesedí. Ano, uměl zvednout hlas a možná se Tomášovi nelíbilo, když mu Miloš vytýkal, že si něco neplní. Ale nevím.

Věděl jste o Říhově zdravotním stavu?

Měli jsme k sobě blízko, něco jsem věděl, ale stejně mě to hrozně překvapilo. Na konci už to bylo špatné. Přitom před pár měsíci měl vést národní mužstvo na mistrovství světa, to se ještě cítil dobře. Muselo to jít strašně rychle.