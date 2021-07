Price, Voráček nebo Landeskog? Kraken se chystají na lov hokejových hvězd

Vegas vlétli do NHL ve velkém stylu. Vzpomínáte? První sezona a hned postup do finále. Právě Fleury byl jedním ze strůjců nečekaného úspěchu. Chytal výborně. A coby marketingový tahák navíc odváděl pozornost od spoluhráčů. „Vůči takovým věcem je imunní. Zbavil nás tlaku, mohli jsme se soustředit jen na hokej,“ ocenil roli bývalého kolegy obránce Nate Schmidt.



Ron Francis, generální manažer Kraken, se nechal slyšet, že nechce jít ve stopách Golden Knights. Nováček NHL plánuje pojmout rozšiřovací draft po svém. Ale hráč, který pomůže vyprodat Climate Pledge Arenu na každý domácí zápas a zajistí vysoké příjmy z prodeje suvenýrů, se může hodit.

Nabízí se hned několik kandidátů. Třeba vítěz Norris Trophy pro nejlepšího obránce ze sezony 2018/19 Mark Giordano nebo další bek P.K. Subban, který už nepodává takové výkony jako ve svých nejlepších letech, ale stále patří k nejvýraznějším osobnostem ligy.

Největší lákadlo ale bezesporu představuje Carey Price.

Kanadský brankář sice za rok oslaví čtyřiatřicáté narozeniny, ale v uplynulém play off dotáhl Montreal těsně pod vrchol a ukázal, že stále patří k nejlepším v oboru. Za své služby dostává také náležitou odměnu. S průměrným ročním platem 10,5 milionu dolarů je nejvíce vydělávajícím gólmanem NHL.

Jeho smlouva by zabírala hned třináct procent z platového stropu. Právě z tohoto důvodu jej Canadiens nechali nechráněného. Neočekávali, že by Seattle stál o tak výrazné finanční břemeno. Francis a spol. ale o olympijském vítězi z roku 2014 opravdu uvažují, čemuž se lze jen těžko divit. Ikonu současné NHL, kterou by si fanoušci zamilovali, zkrátka nelze přehlédnout.

Zdá se, že zapeklitou hádanku nakonec rozsekne něco úplně jiného než peníze. „Price by měl během týdne odletět do New Yorku a navštívit lékaře kvůli problémům s kolenem, které si možná vyžádají operaci,“ napsal na Twitter hokejový analytik televizní stanice TSN Pierre LeBrun. Dokonce se spekuluje o tom, že by zkušený brankář vynechal větší část příští sezony.

Zdravotní stav je pro Seattle otazníkem i v případě útočníka St. Louis Blues Vladimira Tarasenka. Ruský útočník v NHL už šestkrát překonal metu třiceti gólů. Posledně se mu tento kousek povedl v mistrovské sezoně 2018/19. Od té doby ale odehrál jen dvaačtyřicet utkání a podstoupil hned tři operace ramene.

Na fotce vlevo je Carey Price, vpravo Vladimir Tarasenko.

Může jít o velký risk. A navíc poměrně drahý, Kraken by Tarasenkovi, který kvůli neshodám s vedením St. Louis požádal o výměnu, v příštích dvou sezonách museli vyplatit 15 milionů dolarů. Francis sice prohlásil, že od majitelů dostal zelenou k naplnění platového stropu, ale nelze předpokládat, že by začal bezhlavě rozhazovat a nepřemýšlel několik kroků dopředu.

Na pozici křídla do prvních dvou útoků může nováček NHL sehnat levnější a podobně kvalitní variantu. Nabízí se třeba Jordan Eberle a Josh Bailey z New York Islanders nebo Alex Killorn a Ondřej Palát z Tampy.

Nebo si trenér Dave Hakstol vyžádá Jakuba Voráčka?



Kraken by však museli pokrýt štědrý kontrakt, jenž by klub v nadcházejících třech ročnících vyšel na 21,25 milionu dolarů.

Kladenský odchovanec si sice drží stabilní výkonnost, ale v NHL nemá takovou pověst lídra, jakou si vybudoval v Česku. Vždyť za deset let dovedl Philadelphii jen ke dvěma vyhraným sériím v play off.

Na fotce vlevo je Jakub Voráček, vpravo Ondřej Palát.

Že je čas na změnu, si uvědomují i Flyers. „Situace není nikterak vyhrocená. Pokud si ho Seattle nevybere, klub se ho pokusí vyměnit někam jinam. Zároveň jsou připraveni, že to nemusí vyjít a Voráček zůstane,“ uvedl na zámořském serveru SportsNet reportér Eliotte Friedman.

Stát se může cokoliv. Pod Davem Hakstolem zažil český útočník z individuálního hlediska (22+59) nejlepší sezonu (2014/15) v NHL. Třeba bude první kouč v historii Seattlu o obnovení vzájemné spolupráce opravdu stát.

Nebo se Francis pustí do ještě většího risku a pokusí se domluvit s některými volnými hráči, kteří ve svých týmech stále čekají na prodloužení smlouvy. Do této kategorie spadají hvězdy jako útočníci Alexandr Ovečkin a Gabriel Landeskog nebo obránce Dougie Hamilton.

U ruského kanonýra se předpokládá, že bude chtít pokračovat pouze ve Washingtonu. Hamilton zřejmě neprodlouží v Carolině, ale v případě Hurricanes se Kraken zaměří spíše na talentovaného beka Jakea Beana.

Pozornost se tak přesouvá na Landeskoga. Colorado se nachází ve složité situaci, spolu s ním si totiž potřebuje pojistit ještě brankáře Philippa Grubauera a obránce Calea Makara, jednoho z nejtalentovanějších hráčů své generace.

„Jsem trochu zklamaný, že to celé došlo až takhle daleko. Stále doufám, že se na něčem shodneme, ale uvidíme, co se stane,“ rozvířil debaty o možné změně působiště produktivní švédský útočník, který by mohl být i vážným adeptem na pozici kapitána.

Bude zajímavé sledovat, jak Seattle rozšiřovací draft pojme. Hodlá si najít vlastní cestu, ovšem kdyby napodobil Vegas alespoň v úspěšných výsledcích, fanoušci by se určitě nezlobili.