Já a na Floridu? vzpomíná skaut na expanzi NHL. Do Seattlu by vzal Paláta

Do rodiny NHL tenkrát expandovaly Florida a Anaheim. Slavný Bobby Clarke s asistentem Chuckem Fletcherem překvapivě povolali dnešního skauta Columbusu k rodícím se Panthers.



Stěhování zná na vlastní kůži. Krutost i krásu dne, kdy liga přijímá nové přírůstky. Proto líp než kdokoli jiný může vystihnout pocity hokejisty zažívajícího tlak i napětí během přelomové události.

„Vnímali jsme to jako šanci změnit prostředí a začátek něčeho nového pro všechny, i když jsme byli nebo nebyli hvězdy,“ říká Milan Tichý, jenž zažil tři rozšiřovací drafty. Jednou jako hráč, dvakrát coby člen managementu klubu v Nashvillu a Columbusu.



Ve třiadevadesátém jste moc nepočítal s tím, že by se vás expanze nových klubů jakkoli dotkla, že?

Sezona byla dobrá, i když jsem si během květnového play off zlomil čelist. Myslel jsem si, že se mě kvůli tomu nikdo ani nedotkne. A najednou mě vyhlásili. Přiznávám, že jsem byl fakt překvapený, že to přišlo a ještě zkraje rozšiřovacího draftu.

Jaké byly dojmy z přesunu na Floridu?

Byl jsem rád, i když odchod do jiného týmu byla pořád jen práce jako každá jiná a příprava bolela úplně stejně. Navrch získáváte takový zvláštní bonus, že jdete do tepla. Což ale neznamená nic, dokud neposkládáte dobrý mančaft.

Floridě se to tehdy podařilo. Už ve třetí sezoně postoupila do finále Stanley Cupu.

Bylo to i nadšením hráčů. Všichni najednou dostali šanci, měli obrovskou motivaci. Smazal se rozdíl mezi lepšími a horšími hráči. Najednou víte, že když se někomu nezadaří, klidně ho vymění jinam. A to je lepší, protože všichni najednou měli stejné podmínky. V novém klubu nehrozilo, že by byl někdo okoukaný, každý se chtěl ukázat.

Byl tehdy někdo naštvaný z nuceného stěhování?

Když jdete zrovna na Floridu, nemáte negativní pocity. Všichni tam tenkrát chtěli. V porovnání s Anaheimem to vycházelo ještě lépe, protože tady jsou nižší daně než v Kalifornii a výrazně ušetříte.

Další rozšiřovací draft proběhne už v noci ze středy na čtvrtek v Seattlu. Dotkne se podle vás i nejlepších Čechů, kteří jsou k dispozici?

Ondřej Palát by byl první Čech, po kterém bych sáhl. Hodil by se kvůli pracovitosti, v Tampě se vypracoval a pro mužstvo má nezanedbatelný přínos. Kdyby v Seattlu dostal větší porci icetimu, byl by pro tým ještě platnější.

Co Jakub Voráček?

Kdybych si mohl vybírat jen za sebe, chtěl bych ho hned. Zaprvé má skvělý charakter a pořád si odehraje to své. Jen nevím, jestli si ho mohou dovolit, protože i v tomhle případě se hodně musíte dívat na rozpočet. Jeho osmimilionová smlouva je dost vysoká a na to bude Seattle také hodně koukat.

Za vašich dob velké hvězdy nebývaly k mání. Vegas už tu výhodu mělo a vzalo si drahého brankáře Fleuryho, který se stal tváří organizace.

Filozofie expandujících týmů v Nashvillu a Columbusu bývala taková, že se budovalo po malých krůčcích s menším zatížením rozpočtu. Brali se hráči s nižšími kontrakty, tým se tvořil pozvolna. Při skládání mužstva na expansion draftu hned nečekáte, že budete hrát v první sezoně nahoře. Vytvoří se mužstvo schopné hrát do tří let stabilně play off. V Columbusu to bylo ještě trochu jinak. Vybrali se dobří borci a po první sezoně, která relativně vyšla, si klub zároveň pomohl trejdy. Potom už se postupovalo systematicky, aby šly výsledky nahoru a dávalo to smysl.

Generální manažer Seattlu Ron Francis dostal od vlastníků Kraken zelenou k naplnění celé výše rozpočtu až na 81 milionů dolarů. K dispozici je nečekaně spousta hvězd včetně gólmana Tuukky Raska, kterého dobře znáte z Plzně. Ten chce hrát jen za Boston. Přesto, zkusí po něm Seattle sáhnout?

To si neumím představit. A ani jsme teď nebyli s Tuukkou v kontaktu. Nevím, do jaké míry je nedotknutelný. Kdyby ho chtěli, určitě zvednou telefon, zavolají agentovi a zjistí si, jestli by Raska stěhování do Seattlu vůbec zajímalo. Samozřejmě by mu přesun mohli dokonce nařídit. Ale pokud vážně nikam jinam nechce, poděkuje za zájem a řekne: nesahejte na mě. (smích)



Máte indicie kolem českých hráčů a dalších hvězd, kterých by se rozšiřovací draft mohl dotknout?

Všichni teď mlčí. Je tu řada věcí, které se během rozšiřovacího draftu mohou okamžitě změnit. Někoho vezmou a hned ho vymění. Hráče berou prostě jako zboží. Než takový borec dorazí do Seattlu, bude třikrát vyměněný. A to se zkrátka děje. Čekám, že proběhnou velké šachy. Venku to bude obrovská show, ale v zákulisí se máme na co těšit. Zainteresované týmy se momentálně baví jen mezi sebou. Napříč celou ligou nic neuslyšíte.