Monstrózní open air draft v Seattlu: celebrity, davy, hráči a žádná nuda

Manažer si vybírá hráče jednoho po druhém, ale perfektně střižený oblek nikdo nevidí, neboť se celá událost odehrává jako za dob covidu - virtuálně za pomoci telekonference.

V komorních kulisách quebeckého hotelu panuje napětí, koho si na soupisku vyberou čerstvé přírůstky do rodiny NHL Mighty Ducks of Anaheim a Florida Panthers.

Pryč jsou tyto nudné časy z devadesátých let, kdy nejvěhlasnější liga prožívala masivní příliv mužstev do svých struktur a rozšiřovala své „paže“ do zdánlivě nehokejových destinací. Dnes je to miliardový moloch, který se z pouhého sportu stal hlavně vyhledávanou zábavou.

Rozšiřovací draft NHL v Seattlu Speciální hosté Sue Birdová

Nejstarší basketbalistka WNBA a hráčka Seattle Storm Marshawn Lynch

Hráč amerického fotbalu a vítěz SuperBowlu. Za Seattle Seahawks odehrál v NFL 12 sezon. Lenny Wilkens

Bývalý basketbalista v NBA, který byl jako první uveden třikrát do Síně slávy. Poprvé jako hráč, podruhé jako trenér a potřetí jako asistent kouče slavného Dream Teamu USA z OH 1992 v Barceloně. Jordan Morris

Současný útočník fotbalistů Seattle Sounders FC a reprezentant USA. Gary Payton

13 let působil v basketbalovém týmu Seattle SuperSonics. Držitel všech klubových rekordů v počtu nastřílených bodů, asistencích i doskocích. Shawn Kemp

Paytonův spoluhráč si vysloužil přezdívku Reign Man i proto, že byl 6x nominován k zápasu hvězd NBA. Bobby Wagner

Linebacker Seattle Seahawks a vítěz SuperBowlu. Ve městě působí od draftu v roce 2012. Kyle Lewis

Hvězda baseballistů Seattle Mariners (MLB). Macklemore

Rapper s nominací na Grammy



Cammi Granatová

Členka hokejové Síně slávy jako jedna ze tří žen, vítězka olympijských her i mistrovství světa s reprezentací USA. Byla jmenována první skautkou Seattle Kraken. Jerry Bruckheimer

Spoluvlastník klubu a filmový producent. Pochází z Detroitu, v Hollywoodu vešel do povědomí natáčením reklam. V roce 1982 prorazil díky filmu Flashdance, který se stal kasovním trhákem.

Potvrdilo se to před čtyřmi lety ve Vegas. Golden Knights na sebe už tenkrát výrazně upozornili během probíhajícího rozšiřovacího draftu. Prezentací, nápaditostí a velkolepým pojetím.

Vegas se stalo se zakladatelem nové kultury ve zpracování jak pro fanouška na stadionu, tak u televize. Plná T-Mobile Arena burácela při vyslovení jména hvězdného Marca-André Fleuryho. Dokonalý obraz dokreslovaly nablýskané kulisy i monstrózní pódium.

Lze jít ještě dál? Seattle slibuje, že kouzelné momenty ze vstupu Golden Knights ještě předčí a povýší na novou úroveň. V televizi to bude nejspíš trochu připomínat koncert slavné rockové kapely. Právě Bruckheimerovo jméno je v organizaci klubu garancí skvělé zábavy u očekávané události.

Marketingový tým NHL pracuje ve spolupráci s klubem na tom, aby se rozšiřovací draft (startuje ve čtvrtek ve 2:00 SEČ) stal pompézní show pro fanoušky hokeje na místě i u televize.

„Měli jsme jediný cíl, udělat z tohoto dne opravdovou událost,“ řekl Steve Mayer, ředitel obsahové sekce NHL.



Ve venkovním Gas Works Parku právě vyrůstá monstrózní open air pódium. Svou chvilku slávy si na něm užijí vybraní hokejisté, kterých tu má být až pět. Ano, konečně mohou mezi fandy i ti, kterých se svátek pro Seattle týká nejvíce. Virtuálním výběrům je po dlouhých měsících konec. Čeká se minimálně jedno velké překvapení.

„Bude to vážně skvělé. Během show očekáváme nějaké velké oznámení, které se dostane do zpráv,“ míní pro NHL.com Mayer.



Bruckheimer sám oznámí příchod také jednoho z hvězdných hokejistů pro vlastní klub. A navrch se jistě v zákulisí podílí svými nápady na přípravách historické události. Ostatně ví, jak z obyčejného zážitku udělat nezapomenutelný okamžik. Má cit pro drama a za více než 45 let ve filmové branži poznal, čím přitáhnout diváka.



Pozvánku dostaly celebrity kulturního a sportovního života, hvězdy minulosti i současnosti se vztahem k městu. Jména hráčů společně s generálním manažerem Ronem Francisem proto oznámí třeba bývalý basketbalista Seattle SuperSonics Gary Payton, nebo legendární hráč amerického fotbalu místních Seahawks Marshawn Lynch. Jednu z voleb vyřkne i rapper s nominací na Grammy Macklemore. Nedivte se, ve městě i v regionu jde o svátek s celospolečenským přesahem.



„Osobnosti tu nebudou proto, aby jen zamávaly. Pokud vybraný hokejista nebude na místě, plynule přejdeme k výběru dalšího hráče, který už bude přítomný za oponou. Takže pozvané celebrity provedou skutečné volby.“



Zajímavost Pětice studentů univerzity v Torontu vyvinula pod vedením profesora Timothy Chana speciální nástroj umožňující fanouškům sestavit si optimální výběr 30 hráčů z ostatních klubů. Ten zohledňuje několik důležitých parametrů od výše platového stropu, restrikce až po talent. Použili přitom základ vytvořený už k draftu Vegas z roku 2017, vylepšili jej a zpestřili uživatelské rozhraní. Prohlédněte si jej zde.

Jména všech hráčů musí Seattle dodat vedení NHL nejpozději ráno v den zahájení draftu.

Vůbec první vysílání NHL pod hlavičkou ESPN se bude plynule přesouvat na speciální místa. Volby se budou oznamovat také ze Space Needle, ikonické věže a dominanty města. Televizní štáb bude připravený i 87 kilometrů za městem u stále aktivní sopky Mt. Rainier, jejíž vrchol sahá do výšky 4 392 metrů. Zavítá i do zdejšího akvária vyhlášeného chovem spousty druhů žraloků a dalších mořských živočichů, odkud se ostatně vzal i klubový název. A pak také do nejfrekventovanější nákupní čtvrti města Pike Place Market, kde bývá tradicí rybářů vyhazování úlovku dne do vzduchu. „I to bude,“ ujišťuje Mayer.

Punc jedinečnosti neubírá ani to, že se do areálu pod širým nebem dostane „jen“ čtyři tisíce fanoušků, kteří dostali lístky předem a nikdo další dovnitř nesmí.

Proč se vlastně rozšiřovací draft nekoná v tradičnějších hokejových kulisách? Jednak za to může natahující se rekonstrukce domácí Climate Pledge Areny, jejíž otevření je naplánováno až na říjen těsně před startem NHL. A zadruhé to neumožní přísná covidová doba.

Pro Seattle Kraken je to první významný okamžik, aby na sebe strhl pozornost. Potom už potřebuje pouze šťastnou ruku při výběru hráčů a následně i zázrak podobný tomu ve Vegas. Ale tenhle příběh už všichni znají.