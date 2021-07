Práce zdaleka nekončí, Seattle řeší výměny. Hvězda si zahrála na špiona

Nový klub odolal pokušení a nesáhl po několika zvučných jménech. Mezi tři zvolené gólmany, dvanáct obránců a patnáct útočníků se nevešli ani útočníci Vladimir Tarasenko a Jakub Voráček, ani brankář Carey Price.



Francis přiznal, že o hvězdě Montrealu opravdu uvažoval. Nakonec se ale vydal jinou cestou a vsadil na Chrise Driedgera z Floridy, Vítka Vaněčka z Washingtonu a Joeyho Daccorda z Ottawy, kteří v NHL dohromady posbírali jen čtyřiaosmdesát startů.

„Seattle je nádherné město se skvělou fanouškovskou základnou. Slyšel jsem, že sezonní vstupenky byly vyprodány za dvanáct minut, nemůžu se už dočkat, až to celé začne,“ neskrýval nadšení Driedger. Předpokládaná jednička podepsala tříletou smlouvu, během níž si přijde na 10,5 milionu dolarů.

Také v ostatních případech sáhli Kraken, stejně jako Vegas před čtyřmi lety, spíše po nenápadných hráčích s přijatelnými smlouvami, kteří jdou příkladem bojovností na ledě i chováním v kabině.

Mezi tahouny ofenzivy by měli patřit Yanni Gourde z mistrovské Tampy a Jordan Eberle z New York Islanders. Druhý jmenovaný dorazil do Seattlu jen několik hodin před slavnostním oznámením soupisky a podnikl akci po vzoru filmových tajných agentů. V rámci zachování anonymity se totiž v hotelu ubytoval pod falešným jménem.

Největší osobností a nejštědřeji placeným hráčem (6,75 milionu dolarů) Seattlu je obránce Mark Giordano, který dosud oblékal dres Calgary.

„Posledních čtyřiadvacet hodin bylo hodně zvláštních. Ze začátku jsem byl trochu v šoku, ale teď to beru jako novou příležitost. Na soupisce máme spoustu kvalitních hokejistů, je to dobrý začátek,“ nechal se slyšet sedmatřicetiletý veterán.

Seattle v něm získává nejen držitele Norris Trophy pro nejlepšího obránce ze sezony 2018/19, ale také výraznou osobnost a lídra. V kabině Flames plnil Giordano roli kapitána posledních osm let a dá se předpokládat, že se této role ujme i v novém angažmá.

„Na ledě má výborný přehled. Je obdivuhodné, jak se o sebe stará. Hned od začátku tu chceme nastavit vlastní klubovou kulturu a chceme, aby toho byl součástí,“ pochvaloval si přítomnost zkušeného beka Francis.



NY Post sice přinesl spekulace, podle nichž by rodák z Toronta měl být součástí obchodu s New York Rangers, Seattle by na oplátku údajně získal centra Ryana Stromea, ale vzhledem k vyjádření generálního manažera Kraken je třeba tyto informace brát s rezervou.

Podpisem nových kontraktů se k setrvání zavázali také obránci Adam Larsson (4 roky, 16 milionů) a Jamie Oleksiak (5 let, 23 milionů), jinak ale lze předpokládat, že soupiska nováčka NHL dozná ještě před začátkem nadcházející sezony řady změn.

Pod platovým stropem stále zůstává k dispozici volných 29 milionů, což vybízí k výměnám a aktivitě na trhu s volnými hráči, který se otevře osmadvacátého července. „Přesně takový je náš plán,“ slíbil fanouškům Francis.

Má z čeho vybírat. Na Alexandera Ovečkina nebo Taylora Halla asi Kraken nedosáhne, ale z útočníků jsou stále k dispozici Paul Stastny, Nick Foligno, Jaden Schwartz, Kyle Palmieri či Tomáš Tatar. Mezi obránci se nabízí Keith Yandle, Ryan Suter nebo Alexander Edler.

Rozšiřovací draft má sice Seattle za sebou, ale práce ještě nekončí.