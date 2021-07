Nová sezona NHL začne 12. října, o startu hokejistů na OH není rozhodnuto

Součástí programu, který vedení soutěže zveřejnilo ve čtvrtek před nadcházejícím draftem, je i pauza pro olympijské hry v Pekingu. Zástupce komisaře Bill Daly ale zároveň podotkl, že stále neexistuje dohoda mezi NHL, hráčskou asociací, Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací o startu hráčů ze zámořské soutěže pod pěti kruhy.

Vedení NHL tak pracuje s dvěma verzemi. Pokud hráči NHL do Pekingu pojedou, bude přestávka od 7. do 22. února a soutěž se opět rozběhne 23. února. Základní část by v tom případě skončila 29. dubna a boje o Stanleyův pohár by se protáhly až do června. V případě, že k dohodě o startu zástupců NHL v Číně nedojde, zveřejní liga upravený program.