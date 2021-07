Nový klub NHL z Čechů vsadil na Vaněčka, hlavní hvězdou je Giordano

Seznam vybraných hráčů: Atlantická Divize:

Jeremy Lauzon, obránce z Boston Bruins (sezona 2020/21, 41z. - 1+7) William Borgen, obránce z Buffalo Sabres (sezona 2020/21, 10z. - bez bodů) Dennis Cholowski, obránce z Detroit Red Wings (sezona 2020/21, 16z. - 1+2) Chris Driedger, gólman z Florida Panthers (sezona 2020/21, 23z. - 2,07 a 92,7%) Cale Fleury, obránce z Montreal Canadiens (sezona 2020/21, 22z. - 0+6) Joey Daccord, gólman z Ottawa Senators (sezona 2020/21, 8z. - 3,27 a 89,7%) Yanni Gourde, útočník z Tampa Bay Lightning (sezona 2020/21, 56z. - 17+19) Jared McCann, útočník z Toronto Maple Leafs (sezona 2020/21, 43z. - 14+18)

Metropolitní divize:

Morgan Geekie, útočník z Carolina Hurricanes (sezona 2020/21, 36z. - 3+6) Gavin Bayreuther, obránce z Columbus Blue Jackets (sezona 2020/21, 9z. - 1+0) Nathan Bastian, útočník z New Jersey Devils (sezona 2020/21, 41z. - 3+7) Jordan Eberle, útočník z New York Islanders (sezona 2020/21, 55z. - 16+17) Colin Blackwell, útočník z New York Rangers (sezona 2020/21, 47z. - 12+10) Carsen Twarynski, útočník z Philadelphia Flyers (sezona 2020/21, 7z. - bez bodu) Brandon Tanev, útočník z Pittsburgh Penguins (sezona 2020/21, 32z. - 7+9) Vítek Vaněček, gólman z Washington Capitals (sezona 2020/21, 37z. - 2,69 a 90,8%) Centrální divize:

Tyler Pitlick, útočník z Arizona Coyotes (sezona 2020/21, 38z. - 6+5) John Quenneville, útočník z Chicago Blackhawks (sezona 2020/21 jen z AHL, 16z. - 1+1) Joonas Donskoi, útočník z Colorado Avalanche (sezona 2020/21, 51z. - 17+14) Jamie Oleksiak, obránce z Dallas Stars (sezona 2020/21, 56z. - 6+8) Carson Soucy, obránce z Minnesota Wild (sezona 2020/21, 50z. - 1+16) Calle Järnkrok, útočník z Nashville Predators (sezona 2020/21, 49z. - 13+15) Vince Dunn, obránce z St. Louis Blues (sezona 2020/21, 43z. - 6+14) Mason Appleton, útočník z Winnipeg Jets (sezona 2020/21, 56z. - 12+13) Pacifická divize:

Haydn Fleury, obránce z Anaheim Ducks (sezona 2020/21, 47z. - 3+1) Mark Giordano, obránce z Calgary Flames (sezona 2020/21, 56z. - 9+17) Adam Larsson, obránce z Edmonton Oilers (sezona 2020/21, 56z. - 4+6) Kurtis MacDermid, obránce z Los Angeles Kings (sezona 2020/21, 28z. - 2+2) Alexander True, útočník z San Jose Sharks (sezona 2020/21, 7z. - 0+1) Kole Lind, útočník z Vancouver Canucks (sezona 2020/21, 7z. - bez bodu)