Synu, stěhuješ se. Voráček zbohatl a vrací se, kde v NHL začal

Brzy dvaatřicetiletý rutinér se po létě nebude poprvé od roku 2011 hlásit v kabině Flyers. Aktuálně šestý nejproduktivnější Čech v historii NHL další body přidá v dresu Columbus Blue Jackets.

„A fakt se na to těším! Budu mít roli, ve které budu prospěšnější než ve Philadelphii,“ citoval útočníka třeba server The Athletic. „Na ni mi zůstane spousta vzpomínek a kamarádů, ale je to byznys. Vím, jak to v něm chodí.“

Ne, ve Voráčkově výpovědi nehledejte žádnou zlobu či zášť.

Jakub Voráček z Philadelphie během rozbruslení před zápasem proti Washingtonu

Jeho stěhování se skloňovalo už nějakou dobu. Flyers nenapsali jméno hvězdného borce minulý týden na listinu chráněných hráčů. Voráčka si nakonec v rozšiřovacím draftu nevyhlédl nový tým NHL ze Seattlu, ale Columbus, který ho v roce 2007 draftoval a dal mu první šanci vyniknout v NHL. „Hrál jsem tam před deseti lety,“ prohodí Voráček. „Nyní jsem úplně jiný hráč i člověk. Stal se ze mě otec.“

Dospěl právě ve Philadelphii, kde zpočátku sdílel šatnu s Jaromírem Jágrem. Hlavně za ním létali čeští žurnalisté, kteří ale zároveň pozorovali, jak vedle něj roste i další Kladeňák Voráček.

Ze vstřícného mládence se stala osobnost, která se nebojí veřejně říkat své názory. Zařadil se i mezi tahouny Flyers, za což si v roce 2016 vysloužil osmiletý kontrakt za 66 milionů dolarů. Ten z něj dělá nejbohatšího českého hokejistu a jednoho z nejlépe vydělávajících tuzemských sportovců vůbec.

Fandové Philadelphie vtipkovali, že Voráček byl i inspirací pro vznik nového maskota Flyers – oranžovou rozvernou obludku jménem Gritty.

Stejní příznivci mu ale postupně spílali, že klub nedovedl k pronikavějšímu úspěchu a jeho výkony zcela neodpovídají luxusní gáži. V poslední sezoně přísný kouč Flyers Vigneault dokonce párkrát elitní křídlo nasadil až do čtvrté lajny a vedení klubu pátralo po protistraně k výměně. Našlo ji v Columbusu, který opačným směrem poslal kanonýra Cama Atkinsona.

Voráček i další změny mají v klubu rozmetat smutek ze zpackané sezony, který ještě prohloubil lotyšský brankář Matiss Kivlenieks, jenž nedávno tragicky zemřel při oslavách Dne nezávislosti.

„Jake Voráček se k nám bude hodit,“ ujišťuje generální manažer Columbusu Jarmo Kekäläinen. „Je vzrostlý a kreativní, což nám pomůže v přesilovce, kde lépe využijeme naše pravoruké střelce – Laineho, Bemströma nebo Bjorkstranda.“

To Voráček svede jako máloco. Vždyť za Philadelphii i přes kritiku zvládl 727 startů a působivých 604 bodů, jen čtyři borci v klubových dějinách nasbírali víc asistencí než on. „Navíc má stále skvělý charakter a pořád si odehraje to své,“ říká skaut Milan Tichý, který ho před čtrnácti lety Blue Jackets doporučil. I na víkendovém draftu hned dva ze sedmičky draftovaných našinců putují do Columbusu – nadaný bek Svozil a útočník Ryšavý.

Z nenápadného klubu ze středozápadu USA se rázem pro české fandy stává daleko zajímavější adresa.