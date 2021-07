Hráčský trh se rozjel. Mrázek do Toronta, Laine si zahraje s Voráčkem

Souhrn podpisů volných hráčů: James Reimer (B) se San Jose na 2 roky za 4,5 milionu Sean Kuraly (Ú) s Columbusem na 4 roky za 10 milionů Patrik Nemeth (O) s Rangers na 3 roky za 7,5 milionu Martin Jones (B) s Philadelphií na 1 rok za 2 miliony Tucker Poolman (O) s Vancouverem na 4 roky za 10 milionů Jonathan Bernier (B) s New Jersey na 2 roky za 8,25 milionu Frederik Andersen (B) s Carolinou na 2 roky za 9 milionů Jordan Martinook (Ú) s Carolinou na 3 roky za 5,4 milionu Antti Raanta (B) s Carolinou na 2 roky za 4 miliony Bonne Jenner (Ú) s Columbusem na 4 roky za 15 milionů Patrik Laine (Ú) s Columbusem na 1 rok za 7,5 milionu Eric Robinson (Ú) s Columbusem na 2 roky za 3,2 milionu

Zach Hyman (Ú) s Edmontonem na 7 let za 38,5 milionu Tyson Barrie (O) s Edmontonem na 3 roky za 13,5 milionu Cody Ceci (O) s Edmontonem na 4 roky za 13 milionů

Maxim Mamin (Ú) s Floridou na 1 rok za 975 tisíc Alexander Wennberg (Ú) se Seattlem na 3 roky za 13,5 milionu Blake Coleman (Ú) s Calgary na 6 let za 29,4 milionu Evan Rodrigues (Ú) s Pittsburghem na 1 rok za 1 milion Ryan Suter (O) s Dallasem na 4 roky za 14,6 milionu Luke Glendening (Ú) s Dallasem na 2 roky za 3 miliony Braden Holtby (B) s Dallasem na 1 rok za 2 miliony

Brandon Sutter (Ú) s Vancouverem na 1 rok za 1,125 milionu Travis Hamonic (O) s Vancouverem na 2 roky za 6 milionů Danila Klimovič (Ú) s Vancouverem na 3 roky za 2,775 milionu Jaroslav Halák (B) s Vancouverem na 1 rok za 3 miliony

Alec Martinez (O) s Vegas na 3 roky za 15,750 milionu Laurent Brossoit (B) s Vegas na 2 roky za 4,65 milionu

Brian Elliott (B) s Tampou na 1 rok za 900 tisíc Zach Bogosian (O) s Tampou na 3 roky za 2,55 milionu

Mikael Granlund (Ú) s Nashvillem na 4 roky za 20 milionů Derek Forbort (O) s Bostonem na 3 roky za 9 milionů Alex Goligoski (O) s Minnesotou na 1 rok za 5 milionů David Savard (O) s Montrealem na 4 roky za 14 milionů Louis Belpedio (O) s Montrealem na 1 rok za 750 tisíc Cédric Paquette (Ú) s Montrealem na 1 rok za 950 tisíc

Andrew Cogliano (Ú) se San Jose na 1 rok za 1 milion Michael Bunting (Ú) s Torontem na 2 roky za 1,9 milionu