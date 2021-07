Voráček v NHL mění klub, vrací se do Columbusu výměnou za Atkinsona

Už během nedávného rozšiřovacího draftu, kdy Voráček nebyl mezi chráněnými hráči Philadelphie, zámořskými médii proběhla spekulace, že si sám hráč řekl vedení Flyers o výměnu.

Nováček NHL Seattle Kraken si kladenského rodáka do svého kádru nevybral, přesto Čech nakonec mění dres. Philadelphia totiž během draftu dojednala výměnu s jeho předchozím klubem Columbusem, který opačným směrem poslal Atkinsona.

31letý Voráček byl Blue Jackets draftován v roce 2007 z celkové sedmé pozice a za klub následně odehrál své první tři sezony v NHL. Poté se stěhoval do Philadelphie, kde platil za oporu klubu dlouhých deset let.

Celkově má v dosavadní kariéře na kontě 968 zápasů s 738 body (216+522), což je v historickém pořadí Čechů v zámořské soutěži šestý nejvyšší součet. V play off se představil v šesti sezonách s bilancí 49 zápasů a 28 bodů (9+19). Smluvně je v NHL vázán ještě na další tři sezony s ročním příjmem 8,25 milionu dolarů.

To 32letý Atkinson ukrojí z platového stropu Flyers menší sumu. Kontrakt má platný ještě na další čtyři sezony a ročně si přijde na 5,875 milionu dolarů. Během deseti let za Columbus odehrál 627 zápasů a vyprodukoval 402 bodů (213+189). V play off se představil pětkrát s bilancí 35 zápasů a 26 bodů (10+16).



Jak Philadelphia, tak Columbus jsou v posledních dnech na hráčském trhu hodně aktivní. Generální manažer Flyers Chuck Fletcher kromě angažování Atkinsona za Voráčka již dříve uzavřel příchody obránců Rasmuse Ristolainena z Buffala a Ryana Ellise z Nashvillu. Do Arizony pro změnu pustil ofenzivně laděného beka Shaynea Gostisbeherea.

To Columbus se pod vedením finského generálního manažera Jarma Kekäläinena rozloučil s dlouholetou oporou zadních řad Sethem Jonesem, jenž je nově členem kádru Chicaga. Z Caroliny naopak přišel mladý Jake Bean.