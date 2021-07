Draft NHL přinesl hráčské výměny. Zájem byl hlavně o zkušené obránce

Během draftu hokejové NHL se již tradičně udála i celá řada hráčských výměn a stejně tomu bylo i letos. V den voleb nejsledovanějšího prvního kola změnilo své zaměstnavatele hned několik zvučných jmen z řad obránců. Seth Jones jde z Columbusu do Chicaga, Oliver Ekman-Larsson z Arizony do Vancouveru a Rasmus Ristolainen z Buffala do Philadelphie.