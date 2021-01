Malkin dostihl Jágra, teď by se rád zapsal jako nejúspěšnější Rus v NHL

Malkin, jenž strávil celou svou zámořskou kariéru v dresu Penguins, totiž nasbíral už 1079 bodů. Potřeboval na to sice o 108 zápasů víc než česká legenda, tu ale brzy předežene. Lepší než on jsou v klubových kronikách jen Sidney Crosby (1270 bodů v 991 zápasech) a Mario Lemieux (1723 bodů v 915 zápasech).

To není úplně špatná vizitka, když se o něm v posledních letech nehovoří jako o úplné špičce NHL. Pravda je taková, že si stále drží průměr 1,18 bodu na zápas a pravidelně střílí více než 25 branek za sezonu.

To není vůbec špatné, přesto si Malkin uvědomuje nedostatky a nebojí se o nich mluvit otevřeně. „Nejsem ze svých výkonů v nové sezoně nadšený,“ říká muž, který v osmi zápasech nasbíral tři body (1+2). „Pracuju ale na sobě a bojuju. Vím, že musím odvést maximum v každém střídání, abych se mohl podívat do zrcadla a říct si, že jsem pomohl týmu vyhrávat.“

Z Malkina stále číší touha po úspěších, ačkoli je mu 34 let a na kontě má tři Stanley Cupy. Ale právě to ho žene. Stejně totiž mají jeho krajané Igor Larionov, Sergej Fjodorov a Sergej Brylin. On chce čtvrtý, aby byl na vrcholu i před Ovečkinem, který získal pohár pouze jednou.

„Pořád to mám v sobě, pořád chci vyhrávat. Tohle je pro mě v tuto chvíli moje hlavní motivace,“ nezastírá.



Nejslavnější časy Pittsburghu a jeho generace jsou už sice pryč, ale všichni v klubu pořád cítí, že dvojice Crosby, Malkin může Penguins ještě k jednomu Stanley Cupu dotáhnout. Byť naposledy v play off tým vyhořel 0:4 s Montrealem.

„Pořád se hodně bavíme o dalším úspěchu a jsme hladoví. Stárneme a tušíme, že před námi už tolik šancí nebude. Ale jsme nadšení, že můžeme tým pořád vést,“ řekl Malkin, jemuž vedení stále věří.

Vševypovídající je ostatně i vyjádření trenéra Mikea Sullivana: „Žeňa má od sebe pořád velká očekávání, to je znak toho, že je to stále elitní hráč. Pořád mu záleží na vítězstvích a na Pittsburghu. Vybudoval si tu silný odkaz. Za poslední dekádu patří k nejlepším hokejistům,“ pravil o něm pochvalně.