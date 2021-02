Nesmrtelný Pat dorovnal Jágra. Snad překoná i Howea, chci u toho být, těší se Hertl

Vždycky platil za šikovného hokejistu s obrovskou výdrží a odolností. Právě díky těmto atributům se během posledních dnů dostal před dvě velká jména hokejové historie.

Vytrvalost i pevné zdraví umožnily, že v jednačtyřiceti na sklonku kariéry překonal v počtu odehraných zápasů v NHL čtvrtého muže historických tabulek Rona Francise (1731 utkání).

Ve víkendovém duelu v Anaheimu se dokonce dotáhl se 1733 duely na nejlepšího Evropana za mořem Jaromíra Jágra. Až v úterý nastoupí na ledě Los Angeles Kings, osamostatní se na třetím místě.

Patrick Marleau (12) a Tomáš Hertl (48) se radují z gólu San Jose Sharks.

Sám kanadský veterán se k velké sportovní metě příliš vyjadřovat nechtěl. Ležela mu na srdci porážka 1:2 i fakt, že to týmu zatím nejde, jak by si všichni včetně něj přáli.



„Kluci jako Hertl a (Ryan) Donato vědí, jak se má hrát. Jen potřebujeme líp využívat šance,“ vykládal Marleau po zápase.



Ačkoliv sám o životních metách nediskutoval, udělali to za něj jiní včetně jeho spoluhráče z druhé formace Tomáše Hertla.



„Strašně na sobě dře. Přijde mi, že jeho rychlost se za osm let nezměnila. Skoro nikdo ho nepřekoná, třeba když jdeme dělat dřepy. Jeho oddanost hokeji je neskutečná. Nejen talentem, ale hlavně tou dřinou dokázal odehrát spoustu zápasů a dostat se tak daleko,“ obdivoval Marleaua pro nhl.com.



Když se v zámoří ptali Rona Francise na recept na sportovní výdrž u příležitosti překonání jeho počtu zápasů právě Marleauem, legenda Pittsburghu a budoucí manažer Seattle Kraken zavtipkoval: „Říkával jsem lidem, že to dělalo dobré červené víno a zmrzlina. Ale obávám se, že to nebude Pattyho případ.“

Je zvláštní, že ze staré party zbyl v San Jose na boření rekordů sám. Při svém podzimním návratu už v kabině nenašel někdejšího kapitána Pavelského. A tak se alespoň těšil, jak obnoví spolupráci s Joem Thorntonem, kterého před podpisem smlouvy pořád lámal.

Jenže Jumbo Joe cítil šanci na první a poslední Stanley Cup doma v Torontu, a tak z oprášení hvězdného útoku sešlo. Přitom z aktivních hráčů mohou oni dva pomýšlet na další přeskakování legend v tabulkách.



Marleau už proto v klubové historii San Jose nemá koho nahánět. Je první v počtu odehraných odehraných zápasů (1561), vévodí pořadí gólů (518) a nasbíral nejvíce bodů (1103). Jen v asistencích je lepší jeho velký kamarád Thornton (805), na něhož ztrácí propastných 219 přihrávek. A tak se soustředí spíše na vychovávání mladších spoluhráčů a potichu přitom překonává velké hráče.



„Pat mi hodně pomohl. Není sice jako Jumbo (Thornton), že ho slyšíte všude. Kdybyste přišli do kabiny a neznali ho, neřekli byste, že nastřílel v NHL přes pět set gólů,“ tvrdí Hertl.



Ačkoli je to spíš tišší, až neviditelný typ, ještě o něm letos bude hodně slyšet. Na poli NHL má před sebou obrovský cíl, který ho učiní nesmrtelným. Pokud vydrží zdravý do konce sezony, zdolá v počtu sehraných bitev už jen dva poslední hokejové vzory hráčů několika generací včetně jeho samotného: Marka Messiera a Gordieho Howea.

„Já bych Patovi strašně přál, aby u nás překonal Gordieho Howea v počtu zápasů. Musel by to být neskutečný zážitek vidět to a být u toho,“ vykládal nadšeně Hertl.

Stačí, aby kouč dal veteránovi důvěru v následujících 35 duelech, pak se vyhoupne na úplné čelo. Messier sehrál v nejlepší lize světa 1756 klání. Symbol hokejové dlouhověkosti Gordie Howe, který končil bohatou kariéru až ve 52 letech, zasáhl do 1767 utkání.

Letošní produktivita Marleaua je slabší, a tak by trenér mohl uvažovat nad jeho přínosem pro sestavu. V jeho věku se však hráči rozjíždějí pomaleji. Takže pokud ještě vylepší formu, ustálí výkony a vyhne se mu covid, není nemožné Howea přeskočit.



Až na tu slávu dojde, Marleau si jistě bude přát, aby mu k jeho životnímu zápisu popřáli nejen spoluhráči, ale i fanoušci na stadionu. „Strašně bych u toho chtěl být. Páni, tolik zápasů... Je pro mě čest, že jsem takovou dobu mohl hrát s takovým hráčem. Přitom se teď krátí sezony, nikdo neví, jak to bude dál. Snad už se nám nákaza vyhne a odehrajeme kompletní program. Patrick by si to moc zasloužil,“ vyznal se Hertl.