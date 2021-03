Marleauovy závody s časem: Hertlův parťák stíhá Messiera, Howea a Stanley Cup

U Sharks byly před sezonou ambice na play off, po mizerném předchozím ročníku slibovali rapidní zlepšení. Světlé momenty letos střídají s nedobrými výkony, v brance se nedaří ani tradiční jistotě Martinu Jonesovi.

Navzdory všem vyřčeným cílům a predikcím se San Jose z honu za play off vytrácí. Klubu zbývá ze základní části odehrát 27 zápasů a s postupem do vyřazovací fáze to nevypadá dobře. Marleau za sebou má dlouhou a úspěšnou klubovou i reprezentační kariéru, ale prokletý Stanley Cup mu uniká. A začíná tušit, že ani tady se trofeje nedočká.



Navíc rovnou osmnáctkrát letos hrál až ve čtvrté lajně vedle borců, kteří jsou zvyklí nastupovat spíš v nižší AHL.



Není divu, že veterán pomalu končící svůj hokejový život velmi vážně zvažuje, že ještě naposledy opustí klub, za který odehrál stovky zápasů, a vydá se za úspěchem jinam.

„Aktivně to nevyhledávám, ale když přijde trejd, nebudu se tomu bránit, pokud se tedy ozve tým, co mě bude chtít. Pokud ta šance přijde, musíte ji velmi pečlivě zvážit,“ přiznává otevřeně Marleau. „Pořád toužím vyhrát Stanley Cup,“ dodal.



Marleauovi se totiž hroutí všechny jeho předsezonní přání i čas na ledě. Cítí, že by mohl být stále prospěšný, plnit větší roli v týmu, kterou měl například vedle Tomáše Hertla a Timo Meiera ve druhé formaci. „Byl jsem po jejich boku schopný využít naplno všechny mé dovednosti i rychlost,“ vysvětloval reportérům The Athletic. „Vím, že pořád můžu být dobrý a přispět do ofenzivy týmu,“ dodává.

Na trejd je čas až do 12. dubna, kdy v NHL končí uzávěrka přestupů. Marleaua by odchod lákal ještě z jednoho prostého, ale přitom důležitého důvodu.

V absolutním pořadí odehraných zápasů v NHL je na třetím místě, letos už překonal Jágra. Z aktivních hráčů je teď jediný, kdo by mohl překonat velikány Marka Messiera a Gordieho Howea. Momentálně je na 1753 zápisech. Druhý Messier je před ním o tři zápasy a vedoucí Howe není s 1767 duely daleko.



Kouč Boughner proto nebude klubové legendě bránit v odchodu, aby si splnila oba sny a pokusila se o vstup do historie.

Pokud Marleauovi vydrží zdraví a bude mít nadále důvěru trenérů, překoná Howeův dlouholetý rekord před koncem základní části.



Letos kroutí už 23. sezonu v NHL a u Sharks dosáhl téměř všech klubových rekordů. Je nejlepším střelcem všech dob s 519 brankami, odehrál tu nejvíc zápasů (1580), nasbíral i nejvíc bodů (1107). Jen v asistencích kraluje někdejší nejlepší nahrávač ligy, jeho velký přítel a dlouholetý klubový parťák Joe Thornton.